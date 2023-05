Wallix finalise le rachat de Kleverware

(AOF) - Wallix a finalisé l'acquisition de la société Kleverware, qui développe et commercialise Kleverware IAG (Identity and Access Governance), une solution de gouvernance des identités et des droits d'accès aux Systèmes d'Information. Kleverware a été acheté pour un prix initial de 250 000 euros intégralement versé en numéraire, auquel s'ajouteront des compléments de prix éventuels en fonction de la performance de Kleverware et de la présence de ses fondateurs dans la structure.

La société vise un chiffre d'affaires de 1 million d'euros et l'équilibre opérationnel en 2023.

Cette transaction associe ainsi l'engagement des fondateurs dans la durée et un étalement du paiement de l'acquisition dans le temps. La société Kleverware sera consolidée dans les comptes de Wallix à compter du 17 mai 2023. L'existence d'une alliance technologique avec Kleverware facilitera l'intégration de la société et permettra de dégager des synergies de revenus immédiates.

