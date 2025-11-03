WALLIX : Excellente dynamique de l'activité au troisième trimestre - Objectifs 2025 confirmés

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +27,5% au 30 septembre 2025 ;

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 en hausse de +21,7%, à 9,5 M € ;

Part des revenus récurrents à 77,1% du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 ;

Importance de l'OT et des secteurs essentiels dans la dynamique de l'activité ;

Hyper-croissance des revenus récurrents et résultat d'exploitation positif attendus sur l'exercice 2025.

Paris, 3 novembre 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce son activité non auditée du troisième trimestre 2025.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Après un premier semestre solide, le troisième trimestre confirme l'excellente dynamique de croissance du Groupe, renforçant notre confiance dans l'atteinte des objectifs annuels, à savoir une hyper croissance des revenus récurrents et un résultat d'exploitation positif en 2025.

Cette performance financière s'accompagne du renforcement de notre offre qui a récemment obtenu la certification BSI [1] en Allemagne — l'un des standards les plus exigeants au monde — sur un marché stratégique pour la société. Par ailleurs, nous sommes à nouveau positionnés parmi les Visionnaires du secteur par Gartner [2] . WALLIX est ainsi l'acteur européen de référence du secteur, à la fois présent dans le Magic Quadrant dédié aux solutions de PAM, certifié en Allemagne et en France et capable d'offrir une solution européenne de cybersécurité à même de sécuriser les identités et les accès dans les environnements numériques et industriels les plus sensibles.

Dans un contexte marqué par l'entrée en vigueur progressive de la directive NIS2 en Europe, avec une exigence de résilience face aux cyberattaques de plus en plus coûteuses, qui ciblent notamment les actifs industriels, WALLIX s'impose à la fois comme un acteur de confiance, avec des solutions de cyber conformes aux plus hauts standards de sécurité du marché, capable d'accompagner les organisations essentielles et importantes dans leur protection et leur mise en conformité. Avec des fondamentaux technologiques et financiers solides, nous voulons ainsi contribuer durablement à rendre plus agiles et robustes les entreprises et les organisations soucieuses de garder le contrôle des accès à leurs environnements numériques et leurs actifs industriels. »

Hyper-croissance du revenu mensuel récurrent dans toutes les régions stratégiques

Au 30 septembre 2025, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,4 M€, en croissance de 27,5% par rapport au 30 septembre 2024. Le revenu annuel récurrent (ARR) s'élève ainsi à 29,4 M€ à fin septembre 2025.

Toutes les zones stratégiques du Groupe affichent un taux d'hyper-croissance :

Données non auditées, en k€ 30 septembre 2024 30 septembre 2025 Variation MRR total 1 918 2 446 +27,5% dont France 1 138 1 450 +27,4% dont EMEA hors France 749 966 +29,0%

En France , le MRR au 30 septembre 2025 est en hausse de 27,4% portée par une excellente dynamique sur le segment des petites et moyennes entreprises, la poursuite de la migration vers un modèle de souscription et la signature de contrats significatifs notamment dans le secteur public et de la santé.

, le MRR au 30 septembre 2025 est en hausse de 27,4% portée par une excellente dynamique sur le segment des petites et moyennes entreprises, la poursuite de la migration vers un modèle de souscription et la signature de contrats significatifs notamment dans le secteur public et de la santé. Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France enregistre une excellente performance avec une croissance de 29,0% de son MRR au 30 septembre 2025. Les principales régions du segment enregistrent toutes une solide croissance. La région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France et première contributrice au segment EMEA, maintient une croissance proche de 30%. Plusieurs contrats significatifs ont été signés au Moyen-Orient à la fois dans le segment de l'OT, dans les secteurs des Utilities et de la construction, et dans celui de l'IT, dans les secteurs de la finance et de la technologie notamment. Les autres principales zones contributrices au segment EMEA affichent des taux de croissance de leur MRR entre 20% et 40%.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 9,5 M€ au troisième trimestre 2025, soit une croissance de 21,7% sur 12 mois. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représente 77,1% du chiffre d'affaires consolidé. A fin septembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois s'élève à 27,5 M€, en croissance de 19,8%. Les revenus récurrents atteignent 20,7 M€, portés par l'hyper croissance des revenus de souscriptions (+42,9%), et représentent 75,4% du chiffre d'affaires consolidé à fin septembre 2025.

OT et secteurs essentiels : leviers de croissance stratégique

Lancée en 2022, l'offre OT.security fait de WALLIX l'un des rares acteurs à adresser spécifiquement la cybersécurité industrielle. La protection des environnements OT et des systèmes de contrôle industriel constitue un levier de croissance majeur. Le segment OT représentait 5% des prises de commandes globales en 2022. Sur la période janvier-septembre 2025, l'OT représentait 19% des prises de commandes globales et 26% des prises de commandes issues des nouveaux contrats.

Les secteurs dits essentiels représentent également une part de plus en plus importante des prises de commandes (56% des prises de commandes globales et 59% des prises de commandes issues des nouveaux contrats sur la période janvier-septembre 2025), reflétant à la fois la prise de conscience des enjeux de cybersécurité chez les acteurs critiques et la crédibilité des solutions WALLIX, certifiées dans plusieurs pays et reconnues par les experts du secteur.

Objectifs 2025 confirmés

La dynamique commerciale, la forte récurrence des revenus et la saisonnalité de l'activité associées à la maitrise des coûts permettent à WALLIX d'anticiper une amélioration significative de ses résultats sur le second semestre 2025 et d'atteindre un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2025, le 5 février 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 800 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

