Wallix: en hausse malgré un trimestre jugé décevant

(CercleFinance.com) - Le titre Wallix évolue en hausse vendredi matin à la Bourse de Paris, porté par la perspective d'un prochain équilibre financier, même si ses performances sur le premier trimestre incitent à la prudence.



L'éditeur de logiciels de cybersécurité a fait état hier soir d'un revenu mensuel récurrent (MRR) de 1,7 millions d'euros au titre du premier trimestre, en hausse de 33,6% en rythme annuel, une performance en ligne avec les deux trimestres précédents.



Sur une base annualisée, les revenus récurrents atteignaient 20,6 millions d'euros fin mars, soit 68,3% du chiffre d'affaires consolidé de 2023, ce qui correspond à une progression de sept points de pourcentage en un an.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève, lui, à sept millions d'euros, en croissance de 13,7% par rapport au 1er trimestre 2023, témoignant de la bonne maîtrise de la transformation du modèle vers la souscription (SaaS).



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent pourtant une 'nouvelle déception' de la part du spécialiste de la gestion des identités et des accès.



'Après avoir été sanctionné boursièrement fin mars après avoir repoussé sa guidance de résultat à l'équilibre, le groupe a publié hier soir un chiffre d'affaires de premier trimestre en croissance de seulement +14% qui implique une franche accélération au second semestre pour valider les attentes annuelles du consensus', souligne la société de Bourse.



Dans son communiqué, Wallix a confirmé qu'il visait toujours un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre 2024.



Les équipes d'Oddo BHF évoquent elles aussi un début d'année 'plutôt timide', mais aussi 'à relativiser' du fait des effets de saisonnalité et du basculement en cours vers le 'SaaS', qui affiche une forte croissance.



Suite à cette publication, l'action Wallix progressait de 4,5% vendredi matin, signant l'une des hausses les plus notables du marché parisien en ce milieu de matinée.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris +5.10%