Wallix: deux médailles de Greenly et Ethifinance information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Wallix annonce l'obtention de la médaille d'argent en stratégie climatique pour son premier bilan carbone, décernée par Greenly, qui atteste ainsi de la maturité de la société en matière de définition de plans d'action et de stratégie de décarbonation.



L'éditeur de logiciels de cybersécurité ajoute que cette distinction 'témoigne de son engagement RSE également récompensé par une médaille d'or attribuée par Ethifinance pour la deuxième année consécutive'.



Wallix obtient une première note de 32 de la part de Greenly, ce qui la classe dans les 15% des entreprises qui construisent une transition écologique, ainsi qu'une note de 80/100 chez Ethifinance , en amélioration de deux points en un an.





