WALLIX : Cybersécurité et continuité des soins : WALLIX consolide son leadership Européen dans le secteur de la santé

Paris, le 26 juin 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen d'Identity & Access Management (IAM) et leader reconnu de la gestion des accès à privilèges (PAM), propose des solutions simples, sécurisées et souveraines pour évoluer librement dans les environnements numériques et industriels. Face à l'intensification des cybermenaces ciblant le secteur de la santé, de nombreux établissements cherchent à reprendre le contrôle de leurs accès numériques, à encadrer les connexions des prestataires externes et à protéger l'ensemble de leurs données médicales sensibles. Les récentes références européennes de WALLIX illustrent sa capacité à relever les défis croissants des infrastructures critiques, consolidant ainsi son positionnement de leader européen de la cybersécurité des identités et des accès dans le secteur de la santé.

Le secteur de la santé sous pression face à l'urgence cyber

Le secteur de la santé est aujourd'hui l'un des plus exposés aux cyberattaques. Les établissements manipulent des volumes importants de données médicales hautement sensibles, hébergées sur des systèmes souvent complexes, interconnectés, et parfois obsolètes. Dans ce contexte, la maîtrise des identités numériques et la sécurisation des accès ne sont plus des options?: elles sont devenues essentielles à la continuité des soins, à la protection des données sensibles et à la conformité aux exigences réglementaires, qu'elles soient européennes (NIS2, RGPD…) ou locales (HDS…).

La saturation des lits, la complexification des parcours de soins, et la décentralisation des structures (soins de jour, téléconsultations, dispositifs médicaux connectés à domicile) engendrent une dispersion massive des environnements IT et OT, augmentant considérablement la surface d'exposition aux cybermenaces. Les établissements doivent composer avec des environnements hybrides, souvent partagés entre acteurs publics, privés et transfrontaliers, ce qui génère une prolifération de comptes à privilèges et une absence de supervision centralisée. À cela s'ajoutent la pénurie de personnel qualifié en cybersécurité, la multiplication de pratiques non encadrées (shadow IT), ainsi qu'une digitalisation rapide des outils cliniques - dossiers patients, systèmes d'imagerie, IoT médicaux - qui exposent davantage les établissements de santé à des attaques ciblées.

La cybersécurité au service de la continuité des soins

Dans ce contexte exigeant, la disponibilité permanente des systèmes d'information est une condition indispensable pour assurer la qualité et la sécurité des soins. WALLIX répond à ces enjeux en plaçant la gestion des identités et des accès au cœur de la résilience numérique du secteur de la santé.

Le déploiement des solutions de WALLIX dans plusieurs établissements de santé de premier plan en Europe démontre la pertinence de son approche et sa capacité à s'adapter à des environnements diversifiés et hautement réglementés, avec pour exemple :

L'Institut de Pathologie et de Génétique (IPG) en Belgique, qui a renforcé la traçabilité des accès de ses prestataires externes,

Les établissements du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni, où la solution WALLIX contribue à sécuriser les systèmes de santé publique,

L'AUSL de Reggio Emilia en Italie, gestionnaire régional de services de santé, qui a sécurisé ses accès 24/7 sur un large réseau d'établissements,

La Klinikum Wahrendorff, en Allemagne, référence en psychiatrie privée, qui a structuré la gestion de ses accès à privilèges dans un environnement sensible,

La Gibraltar Health Authority (GHA), qui a fait appel à WALLIX pour garantir la sécurité et la conformité de ses infrastructures critiques dans un contexte transfrontalier.

Grâce aux solutions de WALLIX, ces établissements ont pu structurer, tracer et sécuriser l'ensemble de leurs identités et accès aux ressources critiques - serveurs, postes de travail, dispositifs médicaux - tout en assurant une accessibilité permanente pour les équipes soignantes. Jean-Noël de Galzain , CEO de WALLIX de compléter « À l'instar de la France, où WALLIX équipe près de la moitié des Groupements Hospitaliers de Territoire, notre présence dans le secteur hospitalier européen s'intensifie. L'annonce récente de la Commission européenne, qui mobilise 145,5 millions d'euros pour renforcer la cybersécurité des hôpitaux et des prestataires de soins, témoigne d'une prise de conscience collective : la résilience numérique est devenue indispensable à la continuité des soins.

En tant que champion européen et indépendant de la cybersécurité des accès et des identités, notre mission chez WALLIX est claire : offrir aux organisations de santé la liberté d'évoluer dans un environnement numérique sécurisé. C'est en garantissant la maîtrise des accès que nous contribuons, concrètement, à la disponibilité des soins pour les patients et à la sérénité des professionnels de santé dans l'exercice de leurs missions » .

À propos de WALLIX

Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX est un éditeur européen de cybersécurité, spécialiste de l'Identity & Access Management (IAM) et leader de la gestion des accès à privilèges (PAM). Sa mission est de garantir des interactions numériques libres et sûres, tout en défendant l'autonomie numérique des organisations dans un monde en constante digitalisation. Ses solutions permettent aux entreprises de contrôler les identités et les accès tout au long du parcours numérique des environnements informatiques et industriels, en combinant efficacité opérationnelle, une conformité réglementaire facilitée et une expérience utilisateur optimisée.

