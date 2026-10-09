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Wallix confirme ses objectifs, la rentabilité s'améliore
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 07:51

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L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité spécialisé dans la gestion des identités et des accès (IAM) et la gouvernance des comptes à privilèges (PAM) a publié ses résultats pour le premier semestre 2026. La société enregistre une nette amélioration de sa rentabilité et réaffirme ses objectifs annuels, portée par le développement de ses revenus récurrents.

Après un premier trimestre ralenti par un contexte géopolitique complexe au Moyen-Orient, l'activité de Wallix a accéléré au deuxième trimestre. Partant, sur le premier semestre, les revenus se sont élevés à 20,6 millions d'euros, en hausse de 14,2% par rapport au premier semestre 2025. La part des revenus récurrents est passée de 74 à 81% du chiffre d'affaires.

La maîtrise des charges d'exploitation ( 1,6 million d'euros, principalement liée à un renforcement des équipes dans l'innovation-produit et la force commerciale) a permis à Wallix de redresser ses indicateurs de rentabilité. Le résultat d'exploitation est passé de -3 à -1,2 million d'euros, et le résultat net de -3,1 à -0,9 million d'euros.

Wallix a confirmé pour l'ensemble de l'exercice 2026 ses objectifs "d'hyper-croissance" de ses revenus récurrents, ainsi que la réalisation d'un résultat d'exploitation et d'un free cash-flow positifs.

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