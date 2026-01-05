WALLIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Paris, 5 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WALLIX GROUP (FR0010131409 – ALLIX FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :

7 335 titres

131 434,40 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 31 351 titres 741 947,20 EUR 298 transactions VENTE 29 967 titres 723 567,65 EUR 345 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 951 titres

151 596,93 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 27/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

15 281 titres

51 757,03 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les détails du bilan de liquidité figurent dans la version pdf du document.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2025, le 5 février 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 800 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr