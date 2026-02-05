WALLIX : Après un exercice 2025 d'hyper croissance, WALLIX Group se projette dans un nouveau cycle de croissance rentable

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +29,1% au 31 décembre 2025 ;

Chiffre d'affaires annuel record de 40,6 M € en 2025 en hausse de +19,2% ;

Amélioration significative de la marge d'exploitation au second semestre et résultat d'exploitation proche de l'équilibre sur l'exercice 2025 ;

Croissance, investissements maîtrisés et amélioration de la rentabilité attendus en 2026.

Paris, 5 février 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce son activité de l'exercice 2025 [1] .

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « L'année 2025 a confirmé la solidité et la résilience de notre modèle. Malgré un contexte marqué par une complexité croissante, le Groupe continue de progresser et d'affirmer sa trajectoire stratégique. Nous poursuivons avec détermination notre construction d'un champion européen de la cybersécurité, guidés par une vision claire : proposer aux entreprises et organisations des solutions fiables, intégrées, innovantes et fabriquées en Europe tout en consolidant notre présence sur des marchés exigeants.

L'innovation et l'enrichissement de notre suite logicielle demeurent au cœur de notre stratégie de croissance durable. L'acquisition de Malizen constitue une étape structurante : elle nous permet d'intégrer dès 2026 de nouvelles expertises dans l'analyse comportementale et de renforcer, grâce à l'intelligence artificielle, les capacités de nos solutions en matière de détection et d'anticipation des risques cyber. Au-delà de ces avancées immédiates, nos ambitions s'inscrivent dans une vision beaucoup plus large avec l'ambition d'étendre nos solutions vers la gestion des identités machines et plus largement les systèmes agentiques, un marché estimé à environ 1,8 milliard de dollars en 2025 et qui pourrait atteindre près de 8 milliards de dollars à l'horizon 2030.

En parallèle, nous poursuivrons la structuration de nos équipes et de nos opérations à l'international, avec un focus particulier sur l'Allemagne et la région DACH, grâce à notre nouvelle certification BSI, l'une des plus exigeantes du marché. Le développement de WALLIX en Europe du Nord est désormais stratégique pour soutenir une croissance maîtrisée et durable de nos activités.

L'exercice 2026 marque pour l'entreprise, l'entrée dans un nouveau cycle de croissance rentable soutenu par une reprise maîtrisée de nos investissements. Notre ambition est intacte dans le contexte d'incertitude actuelle : WALLIX veut devenir l'acteur Cyber Européen de référence pour aider les organisations et les entreprises à relever les défis de résilience numérique et de souveraineté grâce à la gestion en confiance de leurs utilisateurs, de leurs actifs industriels et des agents IA dont les déploiements vont se démultiplier. Alors que le risque Cyber ne cesse de grandir et de menacer notre économie, nous voulons continuer à déployer nos offres et nos partenaires à l'échelle de manière à aider nos clients à reprendre le contrôle de leurs accès numériques. »

Hyper-croissance du revenu mensuel récurrent dans toutes les régions stratégiques

Au 31 décembre 2025, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,6 M€, en croissance de +29,1% par rapport au 31 décembre 2024. Le revenu annuel récurrent (ARR) s'élève ainsi à 31,6 M€ à fin décembre 2025.

Toutes les zones stratégiques du Groupe affichent un taux d'hyper-croissance :

Données non auditées, en k€ 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Variation MRR total 2 041 2 635 +29,1% dont France 1 249 1 550 +24,1% dont EMEA hors France 767 1 054 +37,3%

En France , le MRR au 31 décembre 2025 est en hausse de +24,1% porté par une dynamique toujours forte sur le segment des petites et moyennes entreprises, la poursuite de la migration vers un modèle de souscription et la signature de contrats significatifs, dans la cybersécurité IT et OT, notamment dans le secteur public, des hautes technologies, du transport ou encore de la santé.

, le MRR au 31 décembre 2025 est en hausse de +24,1% porté par une dynamique toujours forte sur le segment des petites et moyennes entreprises, la poursuite de la migration vers un modèle de souscription et la signature de contrats significatifs, dans la cybersécurité IT et OT, notamment dans le secteur public, des hautes technologies, du transport ou encore de la santé. Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France enregistre une excellente performance avec une croissance de +37,3% de son MRR au 31 décembre 2025. Tous les pays contribuant au segment EMEA affichent des taux de croissance de leur MRR de plus de 25%. La région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France et première contributrice au segment EMEA, enregistre une croissance de près de 40%. Plusieurs contrats significatifs ont été signés au Moyen-Orient, notamment dans le segment de l'OT, dans les secteurs des Utilities et de la construction.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 40,6 M€ en 2025, en hausse de +19,2% sur 12 mois. Les revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représentent 70,7% du chiffre d'affaires consolidé portés par l'hyper croissance des revenus de souscriptions (+44,3%).

Equilibre d'exploitation en 2025 et croissance rentable en 2026

La forte dynamique de l'activité enregistrée au second semestre associée à la maîtrise des charges d'exploitation permet de confirmer une amélioration significative des résultats sur le second semestre 2025 et de viser l'équilibre d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice 2025 (contre des pertes d'exploitation de 9,5 M€ et de 5,7 M€ enregistrées en 2023 et 2024 respectivement).

L'exercice 2026 marque l'entrée dans un nouveau cycle, combinant hyper croissance des revenus récurrents et amélioration significative du résultat d'exploitation tout en mobilisant de façon mesurée les moyens du Groupe sur deux axes prioritaires : le déploiement de la feuille de route produits et le développement commercial.

Le lancement récent de WALLIX One Console, une interface unifiée permettant de piloter et de gouverner l'ensemble des solutions de cybersécurité WALLIX, s'inscrit dans la stratégie de plateformisation du Groupe tout en offrant simplicité, efficacité opérationnelle et maîtrise des coûts aux entreprises et organisations. L'acquisition récente de Malizen, pépite française spécialisée dans l'analyse comportementale des utilisateurs, renforce par ailleurs l'expertise du Groupe en intelligence artificielle. L'ambition de WALLIX est notamment d'intégrer des capacités d'UEBA (analyse du comportement des utilisateurs et des entités) dès 2026 au sein de sa suite logicielle et d'étendre sa couverture en intégrant à moyen terme la gestion des identités machines (Machine Identity Management) grâce, notamment, aux projets collaboratifs en court avec Idemia et l'Inria, spécialistes reconnus dans la sécurité et les technologies du numérique. Ces investissements organiques et par croissance externe sélective démontrent la capacité continue d'innovation du Groupe.

Par ailleurs, l'obtention récente de la certification allemande BSI constitue un levier structurant pour accélérer le développement du Groupe en Allemagne, marché caractérisé par des standards de cybersécurité élevés. Le Groupe entend s'appuyer sur cette reconnaissance pour renforcer progressivement sa présence locale, tout en poursuivant la structuration de ses équipes en Allemagne, afin d'accompagner de manière maîtrisée la montée en puissance de ses activités outre-Rhin et en Europe du Nord, deux zones à fort potentiel.

Dans un environnement politique, géopolitique et économique toujours plus complexe, le Groupe réaffirme ainsi son ambition de bâtir un champion européen de la cybersécurité et de proposer une offre de référence de confiance, 100% européenne en Europe et à l'international.

Prochaine publication : Résultats annuels 2025, le 18 mars 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 900 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com

ANNEXES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Données non auditées, en K€ 2024 2025 Variation France 20 688 24 627 +19,0% EMEA hors France 12 843 15 549 +21,1% Hors EMEA 556 440 -20,9% Chiffre d'affaires total 34 087 40 616 +19,2%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUIT

Données non auditées, en K€ 2024 2025 Variation Souscriptions dont services managés (1) 7 894 11 393 +44,3% Maintenance (2) 15 187 17 330 +14,1% Licences 8 740 9 765 +11,7% Services 2 150 1 969 -8,4% Prestations annexes 116 159 +36,7% Chiffre d'affaires total 34 087 40 616 +19,2% Revenus récurrents (1) + (2) 23 081 28 723 +24,4%

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE

Données non auditées, en K€ 2024 2025 Variation 1er trimestre 6 953 8 500 +22,2% 2ème trimestre 8 196 9 510 +16,0% 3ème trimestre 7 794 9 488 +21,7% 4ème trimestre 11 144 13 118 +17,7% Chiffre d'affaires total 34 087 40 616 +19,2%

[1] Données non auditées