Wallix améliore sa rentabilité, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 09:35
Le résultat net de 2025 ressort à -0,9 MEUR ( 0,6 MEUR hors éléments exogènes), contre -4,3 MEUR en 2024, et le résultat d'exploitation, à -0,8 MEUR comparé à -5,7 MEUR, traduisant une amélioration significative de la performance opérationnelle.
"Cette amélioration de la rentabilité se reflète particulièrement au 2e semestre, avec une marge opérationnelle de 9,5% comparée à 2,9% au 2e semestre 2024", met en avant l'éditeur de logiciels de cybersécurité.
Le chiffre d'affaires s'élève à 40,6 MEUR en 2025, en hausse de 19,2%, avec une part des revenus récurrents (souscriptions et maintenance) portée à 70,7% du chiffre d'affaires consolidé, comparée à 67,7% en 2024.
Après 3 années de stricte discipline financière, qui ont permis, par une croissance forte des revenus et une stabilité des effectifs, d'atteindre l'équilibre d'exploitation structurel, Wallix affirme se projeter dans un nouveau cycle.
Selon lui, ce cycle doit se traduire en 2026 par une poursuite de l'hyper-croissance des revenus récurrents, un enrichissement des équipes et des outils stratégiques, tout en maintenant un résultat d'exploitation et un free cash-flow positifs.
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