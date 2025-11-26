Wallix accélère dans l'IA avec le rachat de Malizen
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 10:31
Implantée à Rennes, au coeur d'un pôle d'excellence où Wallix dispose déjà d'un centre R&D, Malizen est née de travaux menés à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) par son dirigeant-fondateur, Christopher Humphries, diplômé d'un doctorat en cybersécurité.
Cette jeune pousse s'est spécialisée dans l'analyse du comportement des utilisateurs, avec l'objectif de permettre aux organisations de détecter et d'anticiper les menaces de manière proactive.
Dans un communiqué, Wallix explique que ce rachat s'inscrit dans le cadre de l'accélération de sa feuille de route dans l'IA et de sa stratégie d'enrichissement de son offre avec l'ajout d'une nouvelle technologie appelée à enrichir sa suite logicielle dès 2026.
L'opération va notamment lui permettre de se renforcer dans les facteurs agentiques, c'est à dire l'anticipation des risques non humains qui devrait représenter un potentiel de marché d'environ huit milliards de dollars d'ici à 2030, comparé à 1,8 milliard de dollars en 2025.
Dans le détail, la transaction va porter sur l'acquisition de 100% des actions composant le capital de Malizen sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 million d'euros, dont 0,2 million.
L'opération devant essentiellement se réaliser via l'apport de titres, sans effet dilutif, tous les actionnaires de Malizen deviendront actionnaires de Wallix.
Au 30 juin 2025, Wallix affichait une trésorerie de 9,4 millions d'euros pour une dette financière de 8,1 millions.
L'acquisition était saluée à la Bourse de Paris, où l'action Wallix gagnait 4,7% mardi en milieu de matinée.
'Cette petite opération, intelligemment financée et non dilutive en capital, devrait à terme élargir le marché adressable du groupe et démultiplier son potentiel de croissance, tout en faisant gagner un temps précieux à court terme, tant en développement (gain de 12 à 18 mois selon nous) qu'en recrutement d'une équipe d'experts équivalente', soulignent les analystes de TPICAP Midcap.
Valeurs associées
|23,3500 EUR
|Euronext Paris
|+4,94%
A lire aussi
-
Zone euro: La BCE recommande aux banques exposées au dollar d'accroître leurs réserves de liquidités
Les banques de la zone euro, fortement exposées au dollar, doivent renforcer leurs réserves de liquidités pour faire face à un éventuel resserrement de la monnaie américaine, recommande mercredi la Banque centrale européenne (BCE) dans son rapport semestriel sur ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, on ouvre un nouveau chapitre avec Maxime de Roquette Buisson, partner private debt. Il nous explique ce qu'est la dette privée au sein du private equity et ... Lire la suite
-
Dans le port de Sète (Hérault) une rangée de camions semi-remorques et leurs chauffeurs attendent patiemment de "prendre le train". Quasi simultanément, en face, une autre rangée de poids lourds se prépare à descendre des wagons: l'autoroute ferroviaire est née. ... Lire la suite
-
Retraite : les contrôles ont permis d'éviter 188 millions d'euros de fraude ou de "comportements fautifs"
Quelque 160 milliards d'euros de prestations sont versés chaque année à 15 millions de retraités. L'assurance retraite a effectué en 2024 des contrôles qui ont permis d'éviter le versement de 188 millions d'euros d'argent public à tort en raison de fraudes ou de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer