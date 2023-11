WALLIX : Accélération des revenus récurrents à +32,6% au 30 septembre 2023 sous l'impulsion du déploiement du modèle de souscription

Revenus mensuels récurrents en progression de +32,6% ;

Revenus annuels récurrents de 18,6 M€ à fin septembre 2023, soit 74% du chiffre d'affaires 2022 ;

Confirmation de la trajectoire vers la croissance rentable en 2024.

Paris, 16 novembre 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité du troisième trimestre 2023.

Données non auditées, en K€ 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 Revenu mensuel récurrent 1 287 1 415 1 550 Variation sur 12 mois +26,4% +26,1% +32,6%

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « Avec près de 33% de croissance de nos revenus mensuels récurrents, la transformation de notre modèle vers la souscription s'accélère sous l'impulsion des clients existants, et l'acquisition toujours forte de nouveaux clients. Le développement du modèle de souscription nous garantit un flux de revenus pérenne et une meilleure visibilité financière, ce qui fait partie des priorités de notre stratégie commerciale. Le maintien d'une croissance concomitante de notre chiffre d'affaires consolidé de plus de 20% témoigne de la bonne gestion de cette transformation avec une approche prudente et progressive.

Grâce au travail de fonds entrepris sur l'évolution de notre modèle commercial et le renfort de nos fonds propres, WALLIX dispose de tous les moyens pour poursuivre son plan de développement, accroître ses parts de marché et contribuer à la construction d'une offre de premier plan sur le marché mondial de la Cybersécurité des accès et des identités. Nous resterons particulièrement actifs sur le domaine de la cybersécurité des réseaux industriels qui accuse un retard significatif en terme d'équipement et sur lequel nos solutions de PAM et d'IAM sont particulièrement compétitives en matière de contrôle des accès numériques dédiés à l'environnement OT.Security.

Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs de croissance solide pour 2023 et 2024 avec une atteinte de l'équilibre d'exploitation en 2024. »

Accélération de la progression des revenus récurrents et croissance solide de l'activité

Au 30 septembre 2023, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,6 M€, en hausse de +32,6% par rapport au 30 septembre 2022 après des hausses de +26,4% et +26,1% au 31 mars 2023 et au 30 juin 2023 respectivement.

Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 18,6 M€ à fin septembre 2023, soit 73,9% du chiffre d'affaires consolidé en 2022 et une progression de +13,3 points en 1 an.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin septembre s'élève à 20,9 M€, en croissance de +24% et de +27% hors Russie, portée par une demande toujours soutenue des entreprises de taille intermédiaire et par l'accélération du nombre de grands projets dans le secteur industriel. La croissance sur le troisième trimestre s'élève à +20% et +22% hors Russie, avec un chiffre d'affaires de 7,0 M€.

La dynamique commerciale est particulièrement forte sur le marché de la cybersécurité industrielle notamment en France et dans la zone Moyen-Orient/Afrique où le Groupe a signé des contrats significatifs dans les secteurs du transport, de l'énergie ou encore de l'agro-alimentaire.

Kleverware, consolidé depuis le 16 mai 2023, a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 0,3 M€ sur la période.

Evolution de l'organisation, renforcement de la structure financière et confirmation des objectifs de moyen-terme

L'optimisation de l'organisation marketing et commerciale, initiée en 2023 sous l'impulsion d'un Chief Revenue Officer recruté en début d'année, accompagne le changement de dimension du Groupe WALLIX. Les objectifs de cette nouvelle organisation sont à la fois d'accélérer intelligemment la transformation vers un modèle de souscription tout en maintenant une croissance solide de l'activité à court terme et en agissant sur les leviers permettant d'optimiser la marge commerciale. Cette organisation vient soutenir le modèle de vente de la société, un modèle trois tiers équilibré entre l'approche globale et locale de WALLIX sur ses marchés couverts.

Le Groupe a également renforcé sa structure financière avec une levée de fonds de 10,5 M€ réalisée sur le premier semestre et la signature récente d'un Prêt Participatif Relance de 2,5 M€ d'une maturité de 8 ans et offrant un différé de remboursement de 4 ans. WALLIX dispose ainsi d'une assise financière solide qui lui permettra d'exécuter sereinement sa feuille de route et de devenir un champion européen de la cybersécurité des identités et des accès.

Fort de cette dynamique de croissance soutenue et de renforcement continu de la récurrence, le Groupe réitère ses ambitions d'amélioration des résultats dès le second semestre 2023 et d'atteinte d'un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

