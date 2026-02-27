Un panneau d'arrêt de métro de Wall Street

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente vendredi ‌à mi-séance après une avalanche d'indicateurs et de résultats d'entreprises, dans un climat marqué par les tensions géopolitiques autour de l'Iran et les craintes concernant le secteur technologique.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall ​Street en baisse de 0,60% pour le Dow Jones, de 0,55% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,57% pour le Nasdaq après une séance marqué la veille par le recul de la technologie.

Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 8.601,29 points vers 12h41 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,47%, aidé par la hausse des matières premières.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,14%, mais ​le FTSEurofirst 300 gagne 0,13% et le Stoxx 600 0,13%.

Les marchés d'actions sont plutôt stables en Europe après une semaine au cours de laquelle, malgré la volatilité inhérente à la saison des résultats, à l'IA et à la géopolitique, les Bourses ont atteint de nouveaux records, avec l'indice ​paneuropéen Stoxx 600 touchant trois nouveaux sommets ces derniers jours seulement et s'apprêtant à enregistrer une nouvelle hausse ⁠sur la semaine.

Le CAC 40 devrait de son côté enregistrer sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive, et clôturer le mois de février avec une progression de près de 6%, la plus importante depuis janvier ‌2025.

Le deuxième mois de 2026 a été très volatile, notamment en raison de craintes que les nouveaux outils d'IA ne perturbent les activités d'un large éventail de secteurs, du logiciel à la banque, ainsi que de l'incertitude commerciale, la Cour suprême des Etats-Unis ayant bouleversé la politique douanière de la Maison blanche en annulant les droits de douane ​imposés par Donald Trump au printemps 2025.

Les tensions géopolitiques restent par ailleurs très intenses ‌et font grimper les prix du pétrole, le président américain Donald Trump continuant à renforcer la présence militaire des États-Unis au Moyen-Orient et affirmant ⁠clairement qu'une attaque contre l'Iran reste une option.

Les investisseurs ont toutefois été rassurés par les résultats et les perspectives des entreprises européennes, la saison des résultats devant s'alléger progressivement dans les prochains jours.

La séance de vendredi a été en outre marquée par une série d'indicateurs macroéconomiques, parmi lesquels figurent les données préliminaires sur l'inflation en France, dont la mesure harmonisée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 1,1% sur un an en février, contre ⁠une hausse de 0,7% attendue par les analystes.

Charlotte ‌de Montpellier, experte macroéconomique chez ING France, dit toutefois que cela ne devrait pas signifier un regain marqué des pressions inflationnistes, l'inflation devant rester globalement modérée en France ⁠dans les prochains mois et évoluer dans une fourchette comprise entre 1% et 1,5%.

Les données sur l'inflation en Allemagne, première économie de la zone euro, seront publiées à 13h00 GMT, avant que les investisseurs ne prennent connaissance ‌des chiffres pour l'ensemble du bloc la semaine prochaine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Netflix et Paramount Skydance grimpent avant la cloche vendredi après que le géant du streaming a annoncé jeudi ⁠qu'il ne relèverait pas son offre sur Warner Bros Discovery, après l'offre révisée déposée par Paramount, une annonce qui met fin au feuilleton du ⁠rachat du prestigieux studio de cinéma américain et de ‌sa plateforme de streaming.

VALEURS EN EUROPE

Le fabricant français de tubes en acier Vallourec cède 1% après avoir a déclaré vendredi tabler sur un ralentissement de son résultat brut d'exploitation (RBE) au premier trimestre.

L'équipementier automobile Valeo perd 3,1% ​après la publication de ses résultats annuels. TP recule de 2,2% les changements à sa direction annoncés la veille lors de ‌la publication des résultats financiers du groupe n'ayant pas convaincu les investisseurs, tandis que les analystes sont restés prudents quant à ses perspectives pour 2026.

BioMérieux, qui a dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires entre 5% et 7% en 2026, gagne ​4,7%.

Ailleurs en Europe, Swiss Re prend 4%, le réassureur ayant annoncé une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice net et un rachat supplémentaire d'actions.

Le propriétaire de British Airways, IAG, recule de plus de 5% malgré ses résultats, pénalisé par la hausse des prix du pétrole et faisant baisser dans son sillage l'ensemble du secteur des voyages et des loisirs.

TAUX

Les rendements obligataires sont en baisse vendredi en Europe, les obligations d'État bénéficiant de ⁠l'inquiétude des investisseurs face à l'IA et aux tensions géopolitiques à l'échelle mondiale Le rendement du Bund allemand à dix ans recule à 2,6845% et le deux ans à 2,0343%.

Les rendements américains sont également en baisse, celui de l'obligation à dix ans perdant 3 points de base à 3,9868%, tandis que son homologue à deux ans recule de 4 points de base à 3,4076%.

CHANGES Le dollar perd 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,08% à 1,1806 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent vendredi sur fond de tensions accrues entre l'Iran et les Etats-Unis.

Le Brent prend 2,23% à 72,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,51% à 66,85 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 13h00 Inflation harmonisée février

/préliminaire

- sur un mois 0,5% -0,1%

- sur un an 2,1% 2,1%

USA 13h30 Prix à la production janvier

- sur un mois 0,3% 0,5%

- sur un an 2,6% 3,0%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)