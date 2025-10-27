Wall Street vu en hausse avec la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés action américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de la première séance d'une semaine qui sera notamment marquée par les décisions de plusieurs banques centrales dont la Fed, mercredi soir. Les investisseurs semblent rassurés après les signes de détente commerciale entre Washington et Pékin, la Maison Blanche ayant annoncé une rencontre la semaine prochaine entre le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Avant l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,81% et 1,28%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en nette hausse après l'annonce d'une inflation moins forte que prévu en septembre. Les trois indices vedettes de Wall Street ont atteint des nouveaux records. Sur le front géopolitique, la Maison Blanche a annoncé une rencontre la semaine prochaine entre le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Côté valeurs, le constructeur Ford a brillé après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le Dow Jones a progressé de 1,01% à à 47207 points et le Nasdaq a gagné 1,15% à 23204 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Alphabet

L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot. La plainte a été déposée à la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa maison-mère Microsoft Corp. Le mastodonte de la tech américain pourrait risquer une amende de 30 millions de dollars (26 millions d'euros) ou plus par infraction.

Delta Airlines

Selon Edward H Bastian, directeur général de Delta Airlines, le " shutdown " n'a qu'un " faible " impact sur le groupe de transport aérien et lui coûte moins d'un million de dollars par jour, comme le rapporte Reuters. En revanche, la pénurie de personnel de sécurité sur les plateformes aéroportuaires est jugée plus préoccupante, toujours selon le patron de Delta Airlines.

Microsoft

L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot. La plainte a été déposée à la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa maison-mère Microsoft Corp. Le mastodonte de la tech américain pourrait risquer une amende de 30 millions de dollars (26 millions d'euros) ou plus par infraction.

Valeurs chinoises

Les actions des entreprises chinoises cotées sur la place new-yorkaise progressent en avant-Bourse grâce aux espoirs sur un accord commercial entre Washington et Pékin. Ainsi, Alibaba et de JD.com avancent de plus de 2% chacune tandis que Baidu gagne 5%.