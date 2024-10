Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: volatilité écrasée et tension sur les taux information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Le stress retombe... et même complètement en apparence puisque les indices US terminent quasi-inchangés -mais dans le vert pour le symbole- avec des écarts millimétriques : +0,09% (Dow Jones), +0,01% (S&P500) et +0,08% (Nasdaq Composite).



Le Nasdaq-100 affiche le plus d'écart avec +0,15%, soutenu par les champions des ventes en ligne chinois (PDD +4,8%, JD.Com +4,3%) et les 'fondeurs' de semi-conducteurs avec Illumina +7,8%, Global Founders +3,4%, KLA +3,1%... puis Nvidia +1,6%. A noter la chute de -3,5% de Tesla malgré des ventes conformes aux attentes.



La séance -dominée par les questionnements relatifs aux scénarios géopolitiques au Proche-Orient- a toutefois été ponctuée par la publication de l'enquête ADP, celle-ci ayant constitué une petite surprise qui a un peu perturbé les marchés obligataires US.



Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 143.000 emplois en septembre, un chiffre supérieur aux attentes puisque les économistes en attendaient en moyenne à 125.000. Le nombre du mois d'août a par ailleurs été légèrement révisé en hausse à 103.000, au lieu de 99.000 initialement annoncé.



Les chiffres officiels des créations d'emplois, qui seront publiés vendredi par le Département du Travail, porteront à la fois sur le secteur privé et l'administration publique. Alors que le consensus s'équilibre entre les partisans de baisses de taux de -0,5% et de -0,25% par la Fed début novembre (40/60), un emploi robuste ferait pencher la balance vers -0,25%.



Les T-Bonds US, qui avaient bénéficié d'une vague d'achats 'risk-off', se retendent de +6 points de base vers 3,803%, et le '2 ans' de seulement +1,6 point de base à 3,637%.



Les dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, ont laissé entendre que l'institution n'était pas pressée de baisser ses taux rapidement et que ses décisions se feraient en fonction des données économiques.



Un des facteurs à surveiller sera la grève des dockers qui risque de freiner rapidement l'activité économique US : de nombreux ports sont paralysés et les 'supply chains' risquent d'être durablement perturbées avec des centaines de bateaux qui sont bloqués au large et qui ne seront déchargés au mieux que dans plusieurs jours.



Sur le front du pétrole, le baril de Brent grappille de 0,5% vers 74,8$.





