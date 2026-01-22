Wall Street vise des records grâce à l'allègement des droits de douane et à des données optimistes

Indices en hausse: Dow 0,88%, S&P 500 0,76%, Nasdaq 1,09%

Le chiffre d'affaires de Procter & Gamble au 2ème trimestre est un peu en deçà des estimations

L'indice PCE américain de novembre augmente de 2,8% vs est. 2.7%

par David French et Pranav Kashyap

Les principaux indices deWall Street ont grimpé jeudi, se dirigeant à nouveau vers des records grâce à des achats liés à l'annulation des menaces de tarifs douaniers sur les alliés européens par le président américain Donald Trump et à des données soulignant la résilience de l'économie américaine. Les gains sont survenus le lendemain du jour où le S&P 500

.SPX a enregistré son plus grand gain en pourcentage en une journée depuis deux mois, lorsque Trump a renoncé à imposer des tarifs douaniers comme levier pour saisir le Groenland et a déclaré que le cadre d'un accord pour mettre fin à un différend sur le territoire danois était en vue.

Mardi, les menaces de tarifs douaniers proféréespar Donald Trump ont fait trembler les marchés mondiaux, les trois indices boursiers américains affichant leur plus forte baisse journalière depuis trois mois. Les investisseurssont rapidement revenus sur les marchés boursiers après la volte-face de Donald Trump mercredi.

"Il est très étrange de se réveiller chaque jour en tant que gestionnaire de fonds et de ne pas savoir si c'est le matin de Noël ou le vendredi 13", a déclaré Gregg Abella, directeur général d'Investment Partners Asset Management.

Selon lui, les problèmes géopolitiques renforcent l'attention portée à la gestion des portefeuilles des clients face à la volatilité et soulignent l'importance de la diversification hors de certains noms, secteurs et classes d'actifs.

Reflétant cette diversité et l'appétit accru des investisseurs pour le risque jeudi, l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a gagné 1,2 % pour atteindre un niveau record.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur à Wall Street, a glissé à 15,45 points, s'éloignant d'un pic de deux mois touché mardi.

À 13 h 52, heure de l'Est, le S&P 500 .SPX était en hausse de 52,42 points, soit 0,76 %, à 6 928,04 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC avait gagné 251,93 points, soit 1,09 %, à 23 476,75. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 434,30 points, soit 0,88%, à 49.511,53 points.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les gains de jeudi ont laissé le S&P 500 et le Dow Jones à environ 60 points et 120 points, respectivement, de leurs records intrajournaliers atteints le 12 janvier, et le Nasdaq à environ 550 points de son sommet du 29 octobre.

Bon nombre de ces "Sept Magnifiques" devraient publier leurs résultats la semaine prochaine, ce qui permettra de déterminer si les valorisations actuelles sont justifiées. En attendant, elles ont toutes progressé jeudi, Meta META.O bondissant de 5,4 % et Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O progressant toutes de 1 % à 3,4 %.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, maintenant probablement l'économie sur la voie d'un troisième trimestre consécutif de forte croissance, a montré l'indice des dépenses de consommation personnelle. Des données séparées ont montré que les demandes initiales pour les prestations de chômage de l'État ont augmenté moins que prévu la semaine dernière, tandis que l'économie américaine a connu une croissance légèrement plus élevée que prévu de 4,4% au troisième trimestre de 2025.

Les responsables politiques de la Réserve fédérale se réuniront la semaine prochaine pour décider des taux d'intérêt américains. On s 'attend généralement à ce que la banque centrale ne modifie pas ses taux en raison de la stagnation de l'inflation et des signes de résilience de l'économie.

LES BÉNÉFICES: UN TERRAIN D'EXPÉRIMENTATION

La saison des résultats s'accélère et pourrait mettre à l'épreuve le sentiment du marché lorsque les entreprises expliqueront comment la demande des consommateurs, les pressions sur les coûts et une toile de fond macroéconomique agitée ont façonné leurs performances de fin d'année.

La dernière tranche de bénéfices bancaires a contribué à faire grimper l'indice bancaire régional .KRX de 1,2% à un niveau record.

GE Aerospace GE.N a glissé de 5,8% malgré un bénéfice annuel supérieur aux estimations. Abbott ABT.N a chuté de 9,6% après que le fabricant d'appareils médicaux ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street.

Procter & Gamble PG.N a gagné 3,2% après la publication de ses résultats trimestriels. Le fabricant de puces Intel INTC.O , en hausse de 47% depuis le début de l'année, devrait publier ses résultats après la clôture. Les actions cotées en bourse d'Alibaba Holdings BABA.N ont augmenté de 5,7 % après que Bloomberg News a rapporté que la société chinoise de commerce électronique se prépare à coter sa branche de fabrication de puces, T-Head.