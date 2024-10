Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vif rebond attendu après Tesla information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,4%) et le Nasdaq-100 (+0,8%) augurent d'un vif rebond à Wall Street, au lendemain d'une clôture en forte baisse pour les indices actions (presque -1% sur le Dow Jones), mais suivie d'une publication rassurante de la part de Tesla.



'Les marchés ont continué de glisser, les obligations et les actions perdant du terrain pour la troisième journée consécutive', rappelle Deutsche Bank, pour qui 'la vague de ventes tant attendue à l'approche des élections arrive peut-être'.



'La correction américaine d'hier a probablement également été influencée par les investisseurs qui ont réduit la probabilité de baisses de taux directeurs agressives de la part de la Fed', ajoute la banque allemande.



Elle note toutefois une ambiance devenue un peu plus positive sur les marchés après la clôture hier soir, alors que Tesla a indiqué, à l'occasion de sa publication trimestrielle, prévoir désormais une légère augmentation de ses livraisons pour l'année en cours.



'Le cours de l'action Tesla a bondi de 12 % dans les échanges post-marché. Si cette hausse se matérialise aujourd'hui, elle effacerait en grande partie la baisse de -14% de Tesla depuis le début de l'année', souligne ainsi Deutsche Bank.



Publiées il y a quelques minutes, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis sont ressorties à 227.000 la semaine dernière, un chiffre en baisse de 15.000 par rapport à la semaine précédente (dont le niveau a été révisé très légèrement).



Toujours au chapitre des statistiques américaines, les opérateurs prendront connaissance, peu de temps après l'ouverture, de l'indice PMI composite en estimation flash pour le mois d'octobre, puis des ventes de logements neufs au titre de septembre.



Dans l'actualité des résultats d'entreprises, outre à ceux de Tesla, les opérateurs pourront notamment réagir à la publication du groupe informatique IBM hier soir, ainsi qu'à celles du logisticien UPS et du groupe industriel Honeywell ce matin.





