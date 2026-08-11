Wall Street veut y croire

Les principaux indices américains affichent une légère hausse ce mardi, les investisseurs se montrant une nouvelle fois optimistes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, près de six mois après le début du conflit. Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq avancent légèrement de 0,1% et 0,2% tandis que le Dow Jones est presque à l'équilibre.

Les espoirs d'une issue diplomatique semblent en effet reprendre de la vigueur. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a déclaré à Bloomberg News que les signaux observés ces derniers jours suggéraient qu'un accord de paix était proche. Ces propos interviennent après que le ministère qatari des Affaires étrangères a indiqué que les discussions entre l'Iran et Oman se trouvaient désormais à un stade avancé.

Sur le front macroéconomique, plusieurs indicateurs majeurs, notamment les prix à la consommation et à la production, sont attendus cette semaine. Ils seront particulièrement scrutés alors que la hausse des coûts de l'énergie provoquée par le conflit avec l'Iran a ravivé les inquiétudes autour de l'inflation.

Selon l'outil FedWatch Tool de CME Group, les investisseurs apparaissent désormais partagés entre la possibilité d'une baisse et celle d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en septembre.

Du côté des valeurs qui rythment la séance, Riot Platforms progresse de plus de 4% après des informations selon lesquelles l'entreprise aurait décroché un contrat de 9 milliards de dollars avec Anthropic dans le cloud computing.

A l'inverse, l'équipementier On Holding plonge d'environ 18% après avoir revu à la baisse ses perspectives de croissance, tandis que ses résultats trimestriels se sont révélés inférieurs aux estimations.

Enfin, Venture Global, spécialiste du gaz naturel liquéfié, recule de près de 7% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes.