Wall Street: vers une progression timide en attendant la Fed

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son mouvement de hausse mercredi à quelques heures de l'annonce probable par la Réserve fédérale de sa première baisse de taux en plus de quatre ans.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indics new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant une progression timide dans les premiers échanges.



Les observateurs ne prévoient pas beaucoup de mouvements sur les marchés en attendant le verdict de la Fed, qui tombera à 14h00 (heure de New York), avec des prises d'initiatives qui devraient rester limitées jusque-là.



En Europe, la séance était tout aussi peu animée peu avant l'ouverture des places américaines, l'indice Euro STOXX 50 cédant autour de 0,3%.



Le communiqué de la Fed devrait officialiser la fin de la politique monétaire restrictive menée par la banque centrale américaine depuis la fin de l'épidémie de Covid avec un premier assouplissement monétaire.



Il s'agirait de sa première baisse de taux depuis mars 2020, au plus fort de la pandémie.



Les investisseurs restent cependant partagés entre le scénario d'une réduction des taux directeurs limitée à 25 points base et l'hypothèse d'une baisse plus importante de 50 points.



La probabilité d'une baisse de taux de 50 points, privilégiée par 62% des traders, continue de tenir la corde, mais l'hypothèse d'une réduction de 25 points n'est pas encore totalement écartée, puisqu'elle reste jugée crédible par 38% des intervenants.



Le net rebond, des mises en chantier et des permis de construire sur le marché immobilier en août, annoncé avant l'ouverture, joue en faveur d'une baisse de taux réduite.



Au-delà du débat actuel sur l'ampleur des baisses de taux, les investisseurs semblent miser depuis quelque temps sur la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie.



Selon ce schéma, l'économie américaine éviterait une récession mais la Fed continuerait d'abaisser ses taux d'intérêt, une configuration jugée idéale pour les marchés d'actions.



Dans ce contexte porteur, le Dow Jones et le S&P 500 ont établi hier soir de nouveaux plus hauts historiques.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans remonte légèrement, au-delà de 3,68%, en attendant les décisions de la Fed.



Sur le marché des changes, le dollar est pratiquement stable face à l'euro, qui oscille dans la zone de 1,1130 depuis hier.



Sur le front du pétrole, les cours du brut repartent à la baisse, même si le WTI parvient à se maintenir au-dessus de son support important des 70 dollars en attendant la parution dans la matinée des stocks hebdomadaires américains.





