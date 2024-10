Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers une poursuite du repli de la veille information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir ce jeudi en repli, à en croire les futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100 en retrait de 0,6%, au lendemain d'une clôture dans le rouge des indices actions américains sur fond de tensions sur les rendements obligataires.



'Après la clôture, les résultats de Microsoft et de Meta ont ajouté à l'humeur plus négative sur les valeurs technologiques', pointe Deutsche Bank, notant que les deux titres chutaient de -3 à -4% dans les échanges après les heures de négociation.



'Microsoft a annoncé des prévisions plus faibles pour la croissance des revenus du cloud, tandis que Meta a averti sur les pertes toujours croissantes de sa division Reality Labs qui se concentre sur l'IA et la réalité augmentée', rappelle la banque allemande.



Parmi les autres poids-lourds de la cote ayant publié depuis hier soir, figurent notamment les laboratoires pharmaceutiques Amgen, Merck et Bristol Myers Squibb, ou encore le groupe de cartes de crédit MasterCard et la plateforme de services Uber.



Publié il y a une demi-heure, l'indice de prix PCE -surveillé de près par la Fed- fait ressortir pour septembre un taux d'inflation annuelle de 2,1% en données brutes, en baisse de 0,2 point par rapport à août, mais stable à 2,7% hors énergie et alimentation.



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en septembre par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3%.



Par ailleurs, le Département du Travail annonce avoir enregistré 216.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en baisse de 12.000 par rapport à la semaine précédente.





