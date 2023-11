Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers une petite hausse malgré les inscriptions information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 15:16









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en légère hausse jeudi matin en dépit de la publication d'une baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance stable, voire en modeste progression.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué contre toute attente aux Etats-Unis lors de la semaine du 30 octobre, pour s'établir à 217.000 contre 220.000 la semaine précédente.



Cette statistique, qui tranche avec le ralentissement des créations d'emplois annoncé la semaine dernière, pourrait fournir à la Réserve fédérale un argument supplémentaire en vue de relever ses taux.



Ces chiffres sont publiés alors que plusieurs responsables de la politique monétaire américaine ont jugé qu'il fallait attendre de voir comment les indicateurs économiques évoluaient avant de lever le pied dans les hausses de taux.



Après son discours aux allures de non-événement de la veille, les investisseurs seront de nouveau à l'écoute aujourd'hui de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui s'exprimera dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI à Washington.



Raphael Bostic, Tom Barkin et Kathleen O'Neill Paese, trois autres hauts dignitaires de la banque centrale, doivent également prendre la parole aujourd'hui.



Les intervenants de marché semblent surtout néanmoins marquer une pause pour digérer le puissant mouvement de hausse de la semaine écoulée, qui a conduit le Nasdaq à aligner hier une neuvième séance consécutive de progression.



A cela s'ajoute un repli des cours pétroliers qui devrait continuer de peser sur les valeurs liées à l'énergie.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (WTI) rebondit de 1,1% à 76,1 dollars, mais reste en-dessous des supports de 78,5 et 80,7 dollars enfoncés ces derniers jours.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.