Wall Street : vers une pause à l'ouverture
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 15:07
'Les investisseurs restent indifférents à l'incertitude politique persistante dans divers pays. Ainsi le S&P 500 (+0,6%) et le Nasdaq (+1,1%) ont tous deux atteint un niveau record, malgré la fermeture du gouvernement', constate Deutsche Bank.
'Et une fois de plus, cela a été porté par les entreprises technologiques et de semi-conducteurs', poursuit la banque allemande qui pointe en particulier l'envolée d'AMD (+11,4%), toujours salué pour son partenariat avec OpenAI annoncé lundi.
Deutsche Bank note en outre que les minutes de la dernière réunion du FOMC n'ont guère surpris, la plupart des membres ayant jugé qu'il 'serait probablement approprié d'assouplir encore la politique monétaire d'ici la fin de l'année'.
Ces espoirs de baisses de taux directeurs ayant déjà largement contribué à la vigueur de Wall Street ces derniers mois, certains observateurs s'interrogent sur les chances d'une poursuite de cette dynamique à court terme.
'La performance solide des marchés actions depuis le début de l'année nous conduit à conserver notre position de neutralité', indiquait ainsi mardi Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.
'Toute baisse des marchés nous parait devoir être mise à profit pour se repositionner, en particulier dans l'attente de la valorisation dans les cours des bénéfices attendus pour 2026', poursuivait le professionnel des marchés.
Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce jeudi, le shutdown empêchant les parutions initialement prévues des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et des stocks des grossistes pour le mois d'août.
Dans l'actualité des valeurs, PepsiCo a dévoilé un BPA coeur de 2,29 dollars au titre de son troisième trimestre 2025, en baisse de 2% à changes constants et à peu près conforme au consensus, malgré des revenus en croissance organique de 1,3%.
A l'occasion d'une publication trimestrielle meilleure que prévu, Delta Airlines a indiqué anticiper désormais un BPA ajusté de l'ordre de 6 dollars pour l'exercice en cours, un objectif dans la moitié haute de sa fourchette-cible précédente.
