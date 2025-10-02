Wall Street : vers une ouverture toujours dans la confiance
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:02
'Historiquement, la durée moyenne des shutdowns est entre 8 et 9 jours. Mais cette fois-ci, ça pourrait être plus long', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
Selon le stratège, l'administration Trump semble s'accommoder de cette situation de blocage, et pendant cette période délicate, le marché va devoir compter sur les statistiques privées qui souvent comportent des lacunes méthodologiques.
'Est-ce que tout ceci semble poser un problème au marché ? Pas le moins du moins. Les shutdowns ont rarement un effet négatif sur les actions. Encore moins dans le contexte actuel où la liquidité est abondante', souligne-t-il néanmoins.
Renforçant l'hypothèse que le rapport mensuel sur l'emploi ne paraitra pas vendredi en raison du shutdown, le Département du Travail n'a pas diffusé ce matin les traditionnelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.
La fermeture partielle des administrations américaines pourrait aussi compromettre la publication par le Département du Commerce, une demi-heure après l'ouverture, des commandes à l'industrie américaine pour le mois d'août.
Sur le front des valeurs, Honeywell annonce se départir de tous ses passifs historiques liés à l'amiante Bendix au profit de Delticus, une plateforme d'acquisition de responsabilité civile d'entreprise de premier plan.
Berkshire Hathaway fait part d'un accord pour l'acquisition de l'activité chimique d'Occidental, OxyChem, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire pour 9,7 milliards de dollars, prix sous réserve des ajustements habituels.
