Wall Street: vers une ouverture en demi-teinte, certains résultats déçoivent

(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait débuter sans grand changement jeudi matin, les acteurs du marché peinant à trouver une direction claire dans les résultats trimestriels contrastés publiés dans la soirée d'hier par les grands groupes technologiques américains.



Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur le Dow Jones cède 0,7% tandis que celui sur le Nasdaq avance de 0,2%. Le contrat à terme sur le S&P 500 est quant à lui virtuellement inchangé.



Le S&P qui avait enchaîné les records au cours des dernières séances, pourrait voir sa série favorable s'interrompre alors que les investisseurs semblent tentés de marquer une pause au lendemain des résultats mitigés de plusieurs géants des hautes technologies.



Certes, Alphabet - la maison-mère de Google - a dévoilé hier soir des performances trimestrielles solides, marquées à la fois par des revenus publicitaires meilleurs que prévu et une accélération de ses activités dans le 'cloud', ce qui permettrait à son titre de progresser de plus de 3% dans les transactions électroniques dans le sillage de cette publication.



IBM et Tesla ont en revanche déçu, ce qui leur valait de céder plus de 6% ce matin dans les échanges d'avant-Bourse.



Si la saison des résultats s'est avérée jusqu'ici plutôt satisfaisante, l'ampleur de la réaction des marchés face aux résultats inférieurs aux attentes montre à quel point la moindre déception est lourdement sanctionnée par les investisseurs, les incertitudes sur l'économie mondiale et les surtaxes douanières amplifiant la volatilité des échanges.



En dehors du secteur technologique, le conglomérat industriel Honeywell, dont les activités s'étendent de l'aérospatiale aux systèmes de contrôle pour le bâtiment et l'industrie, est attendu en baisse de presque 3% après ses résultats.



Sur le front de l'économie, Washington a annoncé ce matin avoir enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 14 juillet, un chiffre en baisse de 4000 par rapport à la semaine précédente.



Ces chiffres confirment la bonne santé du marché du travail à un peu plus d'une semaine du rapport officiel sur l'emploi américain.



Suite à l'accord commercial conclu plus tôt cette semaine avec le Japon, les investisseurs continuent par ailleurs à espérer la signature prochaine d'un compromis avec l'Union européenne, qui pourrait être dévoilé dès ce soir à en croire certains médias comme Bloomberg et le Financial Times.











