Wall Street: vers une ouverture dans la prudence

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,6%) et le Nasdaq-100 (-0,7%) présagent une ouverture dans la prudence ce mardi, alors que la saison des résultats d'entreprises monte en puissance et devrait bientôt battre son plein aux Etats-Unis.



En l'absence de données macroéconomiques majeures prévues ce jour aux Etats-Unis, les opérateurs devraient concentrer leur attention sur les publications trimestrielles d'entreprises, appelées à s'intensifier dans les prochains jours.



'Les participants, naturellement, s'attendront à ce que la solide performance des résultats observée jusqu'à présent se poursuive', estimait ce matin Michael Brown, stratège principal de recherche chez Pepperstone.



Parmi les nombreuses publications de la matinée, on notera d'ailleurs des relèvements de prévisions annuelles de la part des groupes de défense RTX et Lockheed Martin, ainsi que du conglomérat industriel 3M et du constructeur automobile GM.



'Je reste optimiste à moyen terme, dans un contexte de bénéfices solides et de croissance économique, associés au fort sentiment de soutien de la part de la Réserve fédérale', affirmait plus largement Michael Brown.



Il ajoutait toutefois qu'il ne serait 'pas du tout surpris de voir les participants continuer à réduire leurs risques cette semaine, avant non seulement l'élection présidentielle, mais aussi le prochain rapport sur l'emploi (1er novembre) et la décision du FOMC (7 novembre).





