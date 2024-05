Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers une hausse timide avant l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street - qui évolue tout près de ses records historiques - devrait ouvrir en hausse timide lundi à deux jours de la publication des chiffres très attendus des prix à la consommation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrat à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, laissant entrevoir une ouverture favorable dans le prolongement de la dynamique favorable des trois dernières semaines.



A l'image des séances de la semaine passée, la journée devrait rester relativement sur les marchés d'actions en l'absence d'indicateurs économiques majeurs.



En reprenant 2% la semaine dernière, l'indice S&P 500 a aligné une troisième semaine de progression d'affilée et est revenu à moins de 0,5% de son plus haut niveau historique, les investisseurs s'étant appuyés sur des statistiques décevantes pour parier sur une prochaine baisse de taux.



Le grand temps fort de la semaine devrait donc être la publication, mercredi, des chiffres des prix à la consommation pour le mois d'avril, que les intervenants éplucheront à la recherche d'indices sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt à venir.



Les acteurs de marché tablent sur un léger ralentissement de la hausse des prix, qui validerait le scénario d'un prochain assouplissement monétaire.



A Wall Street, la hausse des cours s'est surtout concentrée cette année sur les performances des 'Sept Magnifiques', les grandes valeurs technologiques les plus exposées à la thématique de l'intelligence artificielle (IA).



Mais cette tendance pourrait être sur le point de changer, selon les analystes.



'Si le processus de désinflation devait reprendre, nous pensons qu'un potentiel haussier devrait porter les zones les plus oubliées de la cote', Angelo Kourkafas, stratège chez Edward Jones.



Ce dernier estime que les capitalisations moyennes devraient être les plus à même de profiter de ce changement de donne et de l'effet-rattrapage allant de pair.



'Sur les trois dernières années, le S&P 500 a grimpé de 25%, tandis que les mid-caps n'ont progressé que de 10%', fait-il remarquer.



Les derniers résultats, notamment ceux des distributeurs Home Depot et Walmart, qui seront publiés respectivement mardi et jeudi, pourraient animer quelque peu la tendance.



Egalement au programme de la semaine, les comptes trimestriels du géant des équipements de réseau, Cisco.



Les résultats publiés jusqu'à présent ont été dans l'ensemble satisfaisants: sur les 92% des composantes du S&P ayant publié, 78% d'entre elles ont fait mieux que prévu, mais la réception du marché n'a pas été particulièrement favorable.



Sur le compartiment obligataire, le rendements des bons du Trésor américain s'inscrivent en baisse, autour de 4,47% pour le dix ans en attendant les chiffres de l'inflation américaine de mercredi.



Après son redressement de la semaine passée, le marché du pétrole poursuit sa remontée, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,7% au-delà de 78,8 dollars.



L'indice de volatilité VIX du CBOE - connu comme la jauge de la peur de Wall Street - remonte de 6% au-delà de 13,3 points après avoir aligné trois semaines de baisse, mais reste encore bien en-dessous de ses récents pics de la mi-avril.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.