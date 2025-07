Wall Street : vers un revirement de la Fed après la déception liée à l’emploi ?

(AOF) - Comme hier, les places américaines évoluent en ordre dispersé, tant les investisseurs ont de nombreux sujets à surveiller. Outre les négociations commerciales et le passage devant la Chambre des représentants de la loi budgétaire de Trump, ils analysent l’annonce surprise de destructions de poste en juin dans le pays selon l’enquête ADP. Cette mauvaise nouvelle renforce la probabilité de voir la Réserve fédérale assouplir sa politique monétaire dès la fin juillet. À 17h30, le Dow Jones grappille 0,03 %, à 44 509,39 points, tandis que le Nasdaq gagne 0,70 %, à 20 346,82 points.

Délaissée hier, avec un repli de 5,34 % et surtout une sixième baisse consécutive, l’action Tesla (+ 4,10 %, à 313,05 dollars) reprend un peu de hauteur ce mercredi, en partie grâce à des achats à bon compte. Le groupe a pourtant dévoilé une baisse de ses livraisons supérieure aux attentes au deuxième trimestre 2025. Sur cette période, il a livré 384 122 véhicules, contre 443 956 un an plus tôt, soit une baisse de 13,48 %. Dans le détail, les livraisons concernant les modèles 3/Y se sont affaissées de 11,61 %, tandis que pour les autres véhicules, elles ont reculé de 51,77 %.

Les chiffres économiques du jour

Selon l'enquête ADP, l'économie américaine a détruit 33 000 postes dans le secteur privé le mois dernier, là où les analystes espéraient 99 000 créations. Au mois de mai, 37 000 nouveaux emplois avaient été créés.

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont augmenté de 3,845 millions de barils, là où les analystes prévoyaient un repli de l'ordre de 3,5 millions, contre un précédent recul de 5,836 millions de barils.

Parallèlement, les stocks de produits distillés ont reculé plus que prévu avec une baisse de 1,71 million de barils, contre -1,65 million prévu et -4,066 millions la semaine dernière.

Enfin, les stocks d'essence ont vivement progressé de 4,188 millions de barils, loin de la hausse attendue par les analystes de seulement 0,66 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Centene

Centene est attendu en très forte baisse à l'ouverture des marchés (- 29,96 %), après avoir abandonné ses objectifs annuels. L'assureur santé a indiqué que selon l'analyse préliminaire portant sur un certain nombre d'États américains le conduisait à réduire ses prévisions de transfert de revenus d'environ 1,8 milliard de dollars, ce qui correspond à un impact sur le bénéfice par action dilué ajusté d'environ 2,75 dollars.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé une augmentation de 33 % du dividende de l'action ordinaire, qui passera de 3 à 4 dollars par action à compter du 1er juillet 2025. La banque a pris ces mesures en faveur de ses actionnaires après avoir réussi les tests de résistance de la Fed. " L'annonce d'aujourd'hui est le reflet du travail que nous avons accompli au fil des ans pour réduire notre intensité capitalistique ", a déclaré le DG, David Solomon.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a annoncé qu'elle augmentera son dividende trimestriel en actions ordinaires à 1 par action, contre 0,925 dollar par action actuellement, à compter du troisième trimestre 2025. En outre, le conseil d'administration de la banque a réautorisé un programme pluriannuel de rachat d'actions ordinaires d'un montant maximal de 20 milliards de dollars, sans date d'expiration fixe, à compter du troisième trimestre 2025.

Paramount

Paramount, maison mère de CBS, a accepté mercredi de verser 16 millions de dollars pour mettre fin à un contentieux judiciaire intenté par le président américain. Donald Trump estimait que la couverture de l'émission '"60 Minutes" avec Kamala Harris, alors vice-présidente et candidate à la présidence, était trompeuse. Selon le Los Angeles Times, l'argent sera affecté à la future bibliothèque présidentielle de l'actuel locataire de la Maison Blanche. " Aucune somme ne sera versée, directement ou indirectement, au président Trump ", a précisé Paramount dans un communiqué.

Rivian Automotive

Au deuxième trimestre, Rivian Automotive a produit 5 979 véhicules dans son usine de l'Illinois, contre une production de 9 612 unités un an plus tôt, soit une baisse de 37,8 %. Parallèlement, les livraisons sont passées de 13 790 au deuxième trimestre 2024, à 10 661 sur la période d'avril à juin 2025, soit un recul de 22,69 %. Le constructeur automobile explique que sa production a été limitée sur la période en prévision du lancement de nouveaux véhicules plus tard ce mois-ci.

Wells Fargo

Wells Fargo a annoncé qu'elle prévoyait d'augmenter son dividende en actions ordinaires du troisième trimestre 2025 de 12,5 %, le faisant passer de 40 cents à 45 cents par action, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la société lors de sa réunion de juillet. La banque a en outre indiqué avoir la capacité de continuer à racheter des actions, ce qui sera régulièrement évalué dans le cadre d'adéquation du capital de la société.