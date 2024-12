Wall Street: vers un rebond après le 'choc' créé par la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait tenter de rebondir jeudi dans les premiers échanges au lendemain du choc causé par le changement de ton de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent d'environ 0,6%, annonçant un timide redressement après les lourdes pertes de la veille.



Comme prévu, la Fed a réduit hier soir ses taux directeurs pour la troisième fois cette année, en les ramenant dans une fourchette comprise entre 4,25% à 4,50%.



Mais les propos tenus par son président Jerome Powell lors de la conférence de presse ayant suivi cette décision ont douché les espoirs de voir ce cycle de détente monétaire se poursuivre au même rythme l'an prochain.



Le patron de la Fed a évoqué l'entrée dans une 'nouvelle phase' de la politique monétaire, qui serait a priori marquée par seulement deux baisses de taux en 2025, alors que le marché en anticipait au moins trois jusqu'ici.



Ces annonces ont lourdement fait chuter Wall Street hier soir, avec des pertes qui s'étageaient entre 2,6% pour le Dow Jones à 3,6% pour le Nasdaq au coup de cloche final.



Les analystes de Deutsche Bank faisant remarquer que la réaction des indices-yorkais à une réunion de la Fed n'avait jamais été aussi violente depuis 2001.



'Après la réunion d'hier, nous voyons celle de janvier comme le début probable d'une période de pause de la Fed', commente Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un 'statu quo' le mois prochain est estimée à plus de 91%, seuls 9% des intervenants envisageant une nouvelle baisse de taux.



Les indicateurs économiques publiés dans la matinée semblent donner raison aux investisseurs prévoyant un ralentissement des baisses de taux.



La croissance du PIB des Etats-Unis a ainsi accéléré à 3,1% au 3ème trimestre, contre 2,8% en deuxième estimation et après une hausse de 3% au deuxième trimestre, ce qui semble exclure la nécessité de nouvelles mesures de soutien à l'économie de la part de la Fed.



Par ailleurs, l'indice d'inflation PCE s'est établi à 2,2% hors alimentation et énergie, soit une révision à la hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la précédente estimation, un chiffre qui confirme le récent réveil des prix.



Toujours au rayon macroéconomique, les inscriptions au chômage ont reculé de 22.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui témoigne de la bonne résistance du marché de l'emploi.



Le rendez-vous monétaire étant passé, les résultats des entreprises vont également reprendre leurs droits, avec des publications diversement accueillies par les investisseurs.



Si Accenture a fait mieux que prévu et relevé ses prévisions annuelles, le fabricant de puces Micron a fait état de perspectives jugées décevantes.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etats américain à 10 ans se tend de nouveau pour atteindre à 4,54% un plus haut de plus depuis la fin mai.



Les cours du pétrole se ressaisissent après les chiffres meilleurs que prévu de la croissance, qui permettent de se montrer positif sur l'évolution de la demande.



Le baril de brut texan (WTI) reprend 0,6% au-delà de 71 dollars.



Après son envolée de la veille due à la tonalité plus restrictive de la Fed, le dollar se tasse un peu face à l'euro, ce qui permet à la monnaie unique de refranchir le seuil de 1,04 contre le billet vert.





