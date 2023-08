Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers un petit rebond au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait rebondir jeudi au lendemain des 'minutes' de la Réserve fédérale qui ont nourri les anticipations de hausses des taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avance de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient fini dans le rouge mercredi suite à la parution du compte-rendu de la réunion de la Fed qui a conforté les anticipations d'une poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis.



Les responsables de la Réserve fédérale ont témoigné de leur inquiétude dans la persistance de l'inflation, un terme cité à 82 reprises dans le document, ce qui semble ouvrir la voie à de nouveaux relèvements de taux.



Mais les conséquences sur les contrats à terme restent pour l'instant limitées: selon le baromètre FedWatch du CME, les investisseurs n'estiment qu'à 13,5% la probabilité d'un relèvement d'un quart de point le mois prochain, contre 12% la veille.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans se tend néanmoins vers 4,30% pour établir de nouveaux plus hauts de 15 ans.



Au rayon macroéconomique, les inscriptions au chômage ont reculé de 11.00 la semaine dernière aux Etats-Unis, à 239.000 contre 250.000 la semaine précédente.



L'indice 'Philly Fed' mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie calculé par la Fed locale est passé de -13,5 en juillet à +12 ce mois-ci, sa première lecture positive depuis août 2022.



Autre nouvelle encourageante, le géant de la distribution Walmart a relevé ses objectifs pour l'exercice en cours, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.