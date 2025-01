Wall Street: vers un début de séance sur une note incertaine information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi en amont des décisions de politique monétaire de la Fed et d'une vague de résultats chez les géants de la technologie, parmi lesquels ceux de Microsoft.



Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,2%, augurant d'un début de séance incertain.



La prudence est susceptible de limiter les prises de risques à quelques heures des annonces de la Réserve fédérale, dont le communiqué est prévu à 14h00 (heure de New York).



Il est attendu que la banque centrale américaine, qui a réduit ses taux de 100 points de base depuis septembre dernier, opère une pause pour sa première réunion de l'année au vu de la solidité non démentie de la conjoncture aux Etats-Unis.



Au-delà de la décision concernant les taux, les investisseurs attendent de savoir comment la réflexion de Jerome Powell et de ses collaborateurs a évolué depuis la prise de fonction de Trump.



Après la clôture, les regards se tourneront sur les résultats de Microsoft, Tesla et Meta Platforms, qui tenteront de rassurer le marché sur leurs performances après la secousse DeepSeek survenue en début de semaine.



Sur le marché des changes, le dollar se stabilise face à l'euro, qui oscille autour de 1,04 dollar avant la décision de la Fed.



Du côté des bons du Trésor, le rendement à dix ans reflue en direction de 4,52%, un plus bas de quasiment un mois, en attendant les annonces de la Réserve fédérale.



Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI)poursuit sa consolidation, sous 73,4 dollars, avant la parution dans le courant de la matinée des chiffres des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.





