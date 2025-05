Wall Street: vers un début de séance déprimé information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se dirige vers un début de séance déprimé, à en croire les futures sur le S&P500 (-1,4%) et le Nasdaq-100 (-1,7%), alors que les incertitudes autour de la politique américaine nourrissent un vent d'aversion au risque.



'L'anxiété des investisseurs s'est accrue après que le Congressional Budget Office a estimé que le projet de loi fiscale récemment adopté par le président Trump pourrait gonfler le déficit fédéral', pointe Konstantinos Chrysikos.



'En outre, les frictions commerciales entre Washington et Bruxelles se sont intensifiées, les responsables américains ayant appelé l'UE à réduire unilatéralement ses droits de douane', ajoute ce responsable de la CRM chez Kudotrade.



Le regain d'aversion au risque se manifeste notamment par la poussée du cours de l'or, qui bondit à 3.350 dollars l'once. 'Historiquement valeur refuge, l'or garde son attrait structurel à long terme', juge d'ailleurs Antonio Di Giacomo, chez XS.



'Les inquiétudes croissantes quant à la viabilité de la dette américaine ont renforcé sa perception comme réserve de valeur fiable face aux turbulences économiques potentielles', explique l'analyste, qui pointe aussi le rôle des tensions géopolitiques.



C'est donc une fin de semaine plutôt agitée qui s'annonce à Wall Street, à la veille d'un week-end de trois jours pour les opérateurs américains, la Bourse de New York devant rester portes closes lundi prochain en raison de Memorial Day.



En attendant, au chapitre des statistiques, ne sont attendues ce jour que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour avril, au lendemain de l'annonce d'un tassement de 0,5% des ventes de logements anciens sur la même période.



Dans l'actualité des valeurs, Intuit a relevé jeudi soir ses objectifs pour son exercice 2024-25, après un 'solide troisième trimestre comptable grâce à une saison fiscale exceptionnelle', selon l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux.



L'éditeur de logiciels de création et de contenus numériques Autodesk a quant à lui dévoilé, au titre des trois premiers mois de son exercice, un BPA ajusté en croissance de plus de 22% et dépassant nettement le consensus.





