 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street : vers un 10ème record absolu en 13 séances
information fournie par Zonebourse 01/05/2026 à 19:57

Le mois de mai démarre sur un "gap" haussier des principaux indices US (exception faite du Dow Jones) et à mi-séance, c'est un nouveau triplé de doublés records qui se profile à la mi-séance.


Ce sera le 10ème record absolu en 13 séances pour le S&P500 (à 7.280Pts soit 1%, mais avec de nouveau plus de baisses que de hausses), le Nasdaq-100 s'envole de 1,3% vers 27.780 ( 21% depuis le 30 mars, du jamais vu en 23 séances), le Russell-2000 gagne 0,5% à 2.813Pts).
Une fois de plus, le secteur des semiconducteurs figure aux avant-postes et le "SOXX" s'offre un nouveau record à 465Pts, dans le sillage d'Atlassian avec 25% et Datadog 8,5%.
La séance est ultra calme sur le front obligataire avec un "2 ans" inchangé, -1Pt sur le "10 ans" à 4,3800% et -1,6Pt sur le "30 ans" à 4,9700%.

La croissance américaine a été annoncée à 2% (après 0,5% au 4ème trimestre) et l'IA représente 75% de cette croissance (par le biais des investissements massifs des GAFAM) tandis que la consommation cale, et ne repose que sur les dépenses des 10% les plus fortunés (50% des sommes dépensées).

Le mois de mai démarre en mode "full risk-on" avec le Bitcoin qui grimpe de 3% vers 78.600$, l'argent métal progresse de 2,3% à 76$.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank