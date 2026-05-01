Wall Street : vers un 10ème record absolu en 13 séances
information fournie par Zonebourse 01/05/2026 à 19:57
Ce sera le 10ème record absolu en 13 séances pour le S&P500 (à 7.280Pts soit 1%, mais avec de nouveau plus de baisses que de hausses), le Nasdaq-100 s'envole de 1,3% vers 27.780 ( 21% depuis le 30 mars, du jamais vu en 23 séances), le Russell-2000 gagne 0,5% à 2.813Pts).
Une fois de plus, le secteur des semiconducteurs figure aux avant-postes et le "SOXX" s'offre un nouveau record à 465Pts, dans le sillage d'Atlassian avec 25% et Datadog 8,5%.
La séance est ultra calme sur le front obligataire avec un "2 ans" inchangé, -1Pt sur le "10 ans" à 4,3800% et -1,6Pt sur le "30 ans" à 4,9700%.
La croissance américaine a été annoncée à 2% (après 0,5% au 4ème trimestre) et l'IA représente 75% de cette croissance (par le biais des investissements massifs des GAFAM) tandis que la consommation cale, et ne repose que sur les dépenses des 10% les plus fortunés (50% des sommes dépensées).
Le mois de mai démarre en mode "full risk-on" avec le Bitcoin qui grimpe de 3% vers 78.600$, l'argent métal progresse de 2,3% à 76$.
A lire aussi
-
Quelque 1.500 personnes ont manifesté vendredi à l'occasion du 1er-Mai à Caracas, capitale du Venezuela, pour réclamer une augmentation salariale et protester contre les 26% de hausse annoncés la veille, une "blague" par rapport au coût de la vie. D'autres manifestations ... Lire la suite
-
Les groupes pétroliers américains ExxonMobil et Chevron ont annoncé vendredi des bénéfices nets en recul au premier trimestre, creusés par des décalages comptables qui seront comblés ultérieurement, dans un contexte de hausse des cours du pétrole qui pourrait perdurer. ... Lire la suite
-
Cent-soixante-seize militants de "la flottille pour Gaza" ont débarqué vendredi en Crète après leur arrestation la veille par les forces israéliennes au large de cette île grecque après un accord entre Israël et la Grèce, a annoncé vendredi soir le ministère des ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé vendredi un durcissement des sanctions contre Cuba, où un défilé a été organisé à l'occasion du 1er-Mai pour "défendre la patrie" et dénoncer les menaces d'agression militaire américaine. Le président américain estime que l'île communiste, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer