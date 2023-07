Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers des gains solides après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,7%) et le Nasdaq-100 (+0,9%) présagent un début de séance vigoureux à la Bourse de New York, après la publication de chiffres confirmant le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



L'indice des prix à la consommation américain n'a en effet augmenté de 3% en juin par rapport au même mois de 2022, un taux annuel en forte baisse par rapport au mois précédent, et légèrement sous les attentes des économistes.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel a ralenti plus modérément pour s'établir à 4,8%, un niveau lui aussi un peu inférieur à celui qu'anticipait le marché en moyenne.



'Indépendamment de nos attentes d'un rapport sur l'inflation légèrement meilleur, nous nous attendons toujours à ce que la Fed augmente ses taux lors de la prochaine réunion', prévenait néanmoins Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO, en début de semaine.



Dans l'actualité des valeurs, Bruxelles a autorisé le projet d'acquisition de VMware par Broadcom, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, une approbation toutefois conditionnée au respect intégral des engagements offerts par l'acquéreur.



Pratt & Whitney, filiale de Raytheon, annonce avoir signé une modification de 5,5 milliards de dollars au contrat de soutien des moteurs F117 qui équipe l'avion de transport C-17 Globemaster III, contrat précédemment attribué avec l'USAF.





