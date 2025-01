Wall Street: vent d'optimisme avec le plan Trump sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi malgré les résultats trimestriels diversement accueillis de poids lourds de la cote dont Netflix ou Johnson & Johnson, plus que compensés par la présentation d'un gigantesque plan d'investissement dédié à l'IA.



Environ 30 minutes avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais s'adjugent entre 0,3% et 1%, laissant entrevoir une poursuite du mouvement haussier de la veille.



Les publications trimestrielles ont connu une brusque accélération ces dernières heures, sachant que 43 composants de l'indice S&P 500 et six du Dow Jones devant publier leurs comptes cette semaine.



Parmi les composants du Dow, Procter & Gamble prend plus de 3% en préouverture après avoir annoncé un résultat et un chiffre d'affaires trimestriels meilleur que prévu.



A l'inverse, le groupe de santé Johnson & Johnson cède plus de 2% en cotations avant-Bourse dans le sillage de perspectives 2025 jugées un peu juste.



Du côté des technologiques, Netflix devrait bondir de 14% à l'ouverture après avoir fait état hier soir d'un trimestre record en termes d'abonnés et manifesté son intention d'augmenter de nouveaux ses prix.



La tendance de marché continue par ailleurs d'être dictée par l'actualité politique suite à la présentation hier soir par le nouveau président Donald Trump d'un ambitieux plan d'investissement dans l'IA.



Le projet baptisé 'Stargate', qui associe également Softbank, Oracle et OpenAI, pourrait atteindre 500 milliards de dollars sur les quatre prochaines années.



Ces nouvelles dépenses, qui s'ajoutent aux budgets déjà débloqués par Microsoft, Amazon ou Google dans le domaine, devraient renforcer la bonne santé du secteur et insuffler un nouvel élan à l'économie.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit son repli face à l'euro, qui parvient à s'arrimer au-delà du seuil de 1,04 face au billet vert, à environ 1,0435.



Les rendements des obligations du Trésor américain continuent de refluer, avec un titre à 10 ans qui enfonce les 4,57%.



Victime de prises de bénéfices après on pic atteint au-delà de 80 dollars la semaine dernière, le baril de brut léger texan (WTI) tente de se stabiliser dans la zone de 75,8 dollars.





