Wall Street va poursuivre sur sa lancée mais à un rythme plus calme

(AOF) - En belle hausse hier, les places américaines devraient poursuivre plus calmement sur leur lancée. Hier, les chiffres de l’inflation de juillet ont renforcé la perspective de voir la Réserve fédérale baisser ses taux en septembre. Les investisseurs sont donc désormais concentrés sur la rencontre programmée entre Vladimir Poutine et Donald Trump, vendredi prochain en Alaska au sujet de l’Ukraine. En attendant, à 30 minutes de l’ouverture, selon les futurs sur indices, le Dow Jones est attendu en hausse de 0,35%. Le Nasdaq devrait progresser de 0,37% et le S&P devrait s’apprécier de 0,30%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont nettement rebondi après la publication des chiffres sur l'inflation américaine du mois de juillet. Comme en juin, l'indice des prix PCE s'est élevé à 2,7% en rythme annuel. Ces données renforcent renforcé l'espoir d'un prochain assouplissement monétaire de la part de la Fed. Les investisseurs ont, en outre, salué le prolongement de 90 jours de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le Dow Jones a progressé de 1,10% à 44458 points et le Nasdaq a gagné 1,39% à 21681 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs surveilleront à 16h30, les stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis .

Les valeurs à suivre

Accenture

Qatar Airways et Accenture s'unissent pour révolutionner l'industrie aéronautique grâce aux technologies d'intelligence artificielle (IA). Ce partenariat stratégique vise à améliorer l'expérience client, optimiser l'efficacité opérationnelle et améliorer la performance globale de la compagnie aérienne nationale du Qatar. Dans le cadre de ce partenariat, Qatar Airways et Accenture ont établi " AI Skyways " pour positionner davantage la compagnie aérienne en tant que leader dans l'IA aéronautique et faire progresser la technologie dans la région et au-delà.

Cava

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Cava a augmenté de 20,3% sur 12 mois, à 278,2 millions de dollars. L’augmentation des ventes est due principalement à l'ouverture de 75 nouveaux de restaurants au cours ou après le deuxième trimestre de l’exercice 2024. Sur cette période, la chaîne de restaurants méditerranéens rapides a vu son bénéfice net reculer sur un an. Il passe de 19,7 à 18,4 millions de dollars. L'Ebitda ajusté ressort à 42,1 millions de dollars, contre à 34,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une marge de 15% contre 14,7% il y a un an.

CoreWeave

CoreWeave a dévoilé des résultats mitigés. Au deuxième trimestre clos le 30 juin, la perte nette s'est élevée à près de 291 millions de dollars, contre 323 millions de dollars un an plus tôt. Sur le semestre, elle a atteint 605 millions de dollars, soit 153 millions de plus qu'au premier semestre 2024. En revanche, les revenus ont connu une forte croissance de 206,75%, à près de 1,213 milliard de dollars, au cours du trimestre. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus ont progressé de 275,72 %, à 2,194 milliards de dollars.

Eli Lilly

Ken Paxton, le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Eli Lilly pour corruption et incitation illégale de prestataires de soins médicaux à prescrire ses médicaments les plus rentables, notamment Mounjaro et Zepbound utilisés pour la perte de poids et le diabète.