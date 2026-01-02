Wall Street : une stabilité apparente, un Nasdaq vulnérable, un 'SOXX' en ébullition
Mais la séance n'a pas été aussi insignifiante et les renversements de situation se sont enchainés : les indices US ont connu un moment d'euphorie entre 15H30 et 16H, avec une réouverture "bullish" du Nasdaq qui gagnait jusqu'à 1,4% avant de reperdre près de -2% et afficher -0,5
Le S&P500 a gagné 0,8% (il tutoyait les 6.900) avant de repasser dans le rouge de -0,3% puis repartir à la hausse vers 20H30... et le VIX" qui lui est associé s'est détendu de -3% vers 14,50.
Parcours étonnant du Dow Jones qui faisait du sur place en début de séance puis qui se détache au final avec 0,66% : cet indice, considéré comme plus défensif a bénéficié d'un afflux de liquidités vers les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des matériaux de base puis des "utilities" (valeurs à revenus récurrents, comme les "services aux collectivités").
Le Nasdaq-100 avait débuté l'année en boulet de canon dans le sillage de Micron avec 10,5%, Western Digital 9%, Intel 6,7, ASML 7,1%, Western Digital 9%, ARM 5, AMD 4,3%... mais aussi Nvidia à 1,3%.
Le "SOXX" flambe déjà de 4,2% en 2026 (vers 314$) et réalise sa meilleure performance depuis le 24 novembre : il écrase littéralement tous les autres secteurs de la cote.
Parmi les perdants du jour, qui ont plombé le Nasdaq, on retrouve Applovin -8,3%, Palantir -5,6%, Adobe -4,8% ainsi que Tesla (-2,6%) dont les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes et qui souffre de l'arrêt des primes à l'achat d'un véhicule électrique.
Mais cette première séance de l'année aurait pu se terminer dans le rouge et l'explication était toute trouvée : les marchés obligataires poursuivent leur chute amorcée fin novembre.
Les T-Bonds se tendent fortement avec 5Pts sur le "10 ans" à 4,200% (pire score depuis fin septembre), 4,5Pts sur le "30 ans" à 4,875% (pire score depuis le 2 septembre)... le "2 ans" tient bon mais affiche tout de même 1Pt à 3,478%.
Les signaux d'alerte sont de plus en plus impérieux sur l'obligataire, la FED se voit obligée d'injecter des dizaines de milliards sur l'interbancaire (les banques ne se font plus confiance entre elles), une volatilité extrême règne sur les métaux précieux, ce qui n'est pas un signe de confiance dans l'avenir.
