Wall Street: une semaine à haut risque s'ouvre avec la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante lundi matin à deux jours de l'annonce probable par la Réserve fédérale de sa première baisse de taux en plus de quatre ans.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 progresse de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 perd 0,5%, annonçant un début de semaine incertain.



En l'absence d'actualités ou d'indicateurs majeurs, les marchés américains semblent sur le point de se mettre en mode 'pause' en attendant que la Fed leur fournisse une orientation cette semaine.



La banque centrale doit annoncer les conclusions de sa réunion de politique monétaire mercredi après-midi dans un communiqué qui sera suivi d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Depuis une semaine, un nombre croissant d'investisseurs semblent s'attendre à ce que la Fed réduise ses taux directeurs de 50 points directeurs, ce qui signifie que les marchés pourraient réagir défavorablement si l'assouplissement monétaire n'atteignait que 25 points.



'Les attentes du marché concernant une réduction importante (50 points de base) lors de la réunion de mercredi ont augmenté', souligne Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments.



'Nous restons sur notre position d'une réduction modérée de 25 points de base, mais les risques sont clairement orientés vers un mouvement plus audacieux', souligne le professionnel.



Au vu de la récente dégradation du marché du travail, certains analystes estiment que la banque centrale américain a tout intérêt à ne pas perdre de temps et à frapper fort dans un premier temps.



'Selon nous, une baisse de 50 points de base se justifierait du point de vue de la gestion des risques', soulignent les équipes d'Oddo BHF.



'La Fed a plus à perdre à baisser trop lentement que trop vite', estime la banque privée parisienne.



'Le mandat de stabilité des prix est en effet à peu près rempli. C'est désormais le mandat de plein-emploi qui est la priorité', explique Oddo.



Les traders estiment désormais à 65% la probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group, contre 35% pour une réduction de 25 points.



Seule statistique au programme ce lundi, l'indice 'Empire State' mesurant l'activité manufacturière dans l'Etat de New York a augmenté pour la première fois en près d'un an , selon l'enquête de la Fed locale.



Ce dernier a grimpé de 16 points à +11,5, porté par les composantes des nouvelles commandes et des livraisons, tandis que l'emploi a continué de se contracter modestement.



Signe de l'attentisme des investisseurs avant la Fed, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans reste stable, autour de 3,65%, tandis que l'euro se raffermit face au dollar, à 1,1125, avant les décisions de la Fed.





