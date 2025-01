Wall Street: une séance des '3 sorcières' réussie information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street a poussé très fort à la hausse jusqu'à la mi-séance vendredi, puis a réduit un peu son avance dans l'après-midi. Cette séance des '3 sorcières' sauve en réalité le terme boursier de janvier, puisque les gains du jour sont quasiment équivalents à ceux du mois (sauf pour le Dow Jones).



Les acheteurs ont continué de privilégier les valeurs du Nasdaq Composite (+1,5% à 19.630 pour un score hebdomadaire de +2,5%), le S&P500 s'est hissé jusque vers 6.015 (+1,3%) mais a terminé à un peu plus de 5.996 (+1%, soit +2,9% en hebdo), plombé par les 'pharmas' (Merck -2,8%, Eli Lilly -4,3% et Regeneron -1,8%).



Le Nasdaq-100 (+1,65%) a été dopé par Intel +9,2%, Marvell +6,1%, Broadcom +3%, Micron +3,1%, Applied Materials +3% et AMD +2,5%.



Notons que tous les actifs spéculatifs flambaient depuis 48 heures, et notamment les cryptos avec un BTC à 105.900$ qui a renoué avec ses sommets contre 90.000 en début de semaine (toujours cette rumeur de création d'une 'réserve' en cryptos à l'initiative de Donald Trump)... et qui s'est emballé littéralement à la hausse avec +16% en cinq séances.



Sur le front 'macro', les nouvelles se sont montrées plutôt bonnes : la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,9% en décembre d'après la Fed (plus que prévu), après un modeste +0,1% en novembre.



La Fed précisait que 'la hausse de la production d'aéronefs et de pièces a contribué à hauteur de 0,2 point de pourcentage à cette croissance à la suite de la résolution d'un arrêt de travail chez un grand constructeur aéronautique (c'est-à-dire Boeing)'.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,6 point à 77,6% en décembre, un niveau encore inférieur de 2,1 points à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Par ailleurs, le Département du Commerce a fait état d'un bond de 15,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en décembre par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.499.000 en rythme annualisé.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont en revanche tassés de 0,7% à 1.483.000 le mois dernier.



Si les 'cryptos' s'imposaient haut la main comme les vedettes de la semaine, le pétrole 'WTI' (78$) s'est envolé de +2,4% en hebdomadaire et s'est rapproché de ses plus hauts depuis l'été dernier (mi-août).





