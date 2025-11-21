Wall Street: une pause se profile à l'issue d'une semaine agitée
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 15:26
Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant une entame de séance plutôt favorable après le revirement baissier de la veille.
Après avoir amorcé un rebond en début de séance hier, grâce aux résultats bien meilleurs que prévu de Nvidia qui se sont accompagnés de prévisions encourageantes, Wall Street s'était lourdement retournée à la baisse hier en seconde partie de séance, la solidité du dernier rapport sur l'emploi ayant sapé le moral des investisseurs en affaiblissant les probabilités d'une nouvelle baisse de taux en décembre.
Signe de la bascule qui est en train de s'opérer sur les valeurs technologiques, le Nasdaq est en passe de signer sa troisième semaine consécutive de repli, un élément qui n'est pas le seul à préoccuper les observateurs.
L'indice de volatilité VIX, plus connu sous le nom de baromètre de la peur aux Etats-Unis, a signé hier une embardée inquiétante bien au-delà des 25 points qui l'a rapproché de la barre des 30 points, souvent synonyme de stress maximum.
Quant au S&P 500, l'indice de référence des gérants, cela fait maintenant trois séances qu'il évolue sous sa moyenne mobile à 50 jours, ce qui constitue là aussi un mauvais signal.
'Franchement, les marchés commencent à afficher une configuration technique qui devient inquiétante sur le court terme', prévient un trader. 'Au vu des signaux actuels, le repli en cours pourrait très bien se transformer en une correction de l'ordre de 10 %', avertit-il.
A ce stade de la semaine, le Dow décroche pour l'instant de presque 3%, le S&P chute de 2,9% et le Nasdaq lâche 3,6%.
Alors que bon nombre de stratèges prédisaient une fin d'année tranquille, censée amener les indices vers de nouveaux records à l'approche de 2026, les investisseurs vont finir l'exercice avec une liste non négligeable de sujets d'inquiétude, allant des interrogations sur les valorisations des titres liés à l'IA à l'évolution des taux d'intérêt, en passant par la santé de l'économie.
Toutes ces craintes pourraient alimenter de nouvelles prises de bénéfices avant Thanksgiving, bon nombre d'opérateurs ayant à coeur de limiter leur exposition au risque avant d'aller manger de la dinde en famille.
La tendance à la volatilité favorise d'ailleurs les valeurs refuge comme l'or, qui rebondit de 0,4% à 4 076,20 dollars l'once.
Les emprunts d'Etat américains profitent également de ce regain d'aversion pour le risque, le rendement à 10 ans redescend vers 4,05%, au plus bas de la fin octobre.
