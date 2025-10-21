Wall Street: une pause se dessine malgré un sans faute au niveau des résultats
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices américains sont stables, voire perdent autour de 0,1%, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.
Alors que les cours ont été largement soutenus par les résultats ces derniers temps, Wall Street a encore pu compter aujourd'hui sur des publications supérieures aux attentes, plusieurs grands noms de la cote ayant dévoilé des comptes meilleurs que prévu.
Coca-Cola, GE Aerospace, GM ou encore 3M sont tous attendus dans le vert à l'ouverture dans le sillage de leurs résultats.
Selon les données de FactSet, les bénéfices trimestriels des sociétés du S&P 500 sont attendus en hausse de 8,5% au troisième trimestre, ce qui marquerait le neuvième trimestre consécutif de croissance bénéficiaire.
Mais les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des résultats des grands groupes technologiques, à l'origine des solides performances des marchés d'actions ces trois dernières années.
Les résultats de Netflix, attendus ce soir, seront surveillés de près en attendant ceux de Tesla demain, puis Intel et IBM d'ici à la fin de la semaine.
L'effet positif sur la tendance de ces bons résultats est par ailleurs atténué par l'incertitude entourant toujours l'évolution des relations commerciales entre Washington et Pékin et les craintes d'un ralentissement économique mondial dans l'hypothèse d'un durcissement des tensions.
Sur le marché des changes, le dollar remonte de 0,3% face à l'euro, qui se tasse vers 1,1610, bien que le discours de Christine Lagarde à l'occasion d'une conférence organisée par la Norges Bank à Oslo n'ait pas réservé beaucoup de surprises.
Du côté de la dette souveraine, les rendements reculent légèrement, celui des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'approchant de 3,96% ce qui témoigne d'un moindre appétit pour le risque.
