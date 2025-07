Wall Street: une pause, mais nouveau record du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 07:35









(Zonebourse.com) - Wall Street n'est allé nulle part vendredi, les jeux étaient faits dès jeudi. Mais les optimistes salueront le nouveau record de clôture du Nasdaq Composite (+0,05% à 20.895, après un test des 21.000 lors des premiers échanges), tandis que le Nasdaq-100 s'est effrité de -0,07% (après un nouveau record à 23.153), dans le sillage d'AMD (-2,15%), ASML (-2,6%), Netflix (-5,1%) et Strategy (Bitcoin, avec -6,2%).



Le S&P500 a fini pratiquement inchangé à près de 6.297 (nouveau record intraday à 6.315, soit +0,6% en hebdomadaire) et le doit à Dell (+6%) et Invesco (+15,3%).



A part le Dow Jones (-0,32% sur la séance), les principaux indices US affichent ainsi une nette progression hebdomadaire : le Nasdaq gagne +1,5%, soit un dixième des plus de 15% engrangés depuis le 2 mai dernier.



Jeudi soir, Netflix avait fait état de performances trimestrielles supérieures aux attentes et relevé ses prévisions annuelles, mais ces éléments étaient largement anticipés par les investisseurs qui prenaient leurs bénéfices sur le titre (-5% ce 18 juillet, après des gains de quasiment 43% cette année).



L'optimisme ambiant s'est nourri depuis jeudi de chiffres meilleurs que prévu, notamment les ventes au détail aux Etats-Unis, une bonne nouvelle pour l'économie américaine dont la croissance est essentiellement tirée par la consommation des ménages.



Et ce vendredi, autre bonne surprise : le Département du Commerce a fait état d'un rebond de 4,6% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.321.000 en rythme annualisé.



Mais il y a un bémol : les permis de construire de logements américains sont restés quasi stables (+0,2%) le mois dernier, à 1.397.000, et les achèvements de logements ont plongé de 14,7% à 1.314.000.



La version préliminaire de l'indice de confiance de l'Université du Michigan a en outre traduit un sursaut de la confiance du consommateur américain, ayant progressé à 61,8, contre 60,7 en juin, alors que économistes attendaient une hausse moins forte.



Ces bons chiffres sont venus s'ajouter aux résultats supérieurs aux attentes d'American Express dévoilés ce vendredi (même si le titre a perdu -2,4%), témoignant de l'appétence à dépenser des détenteurs de cartes de crédit.



Côté marchés de taux, la tendance a été soutenue par les déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, qui a plaidé jeudi pour une baisse de 25 points des taux directeurs de la Fed dès le 30 juillet.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans ont connu une embellie: le rendement a reculé de 4,4 points de base à 4,42%, le '30 ans' effaçant de son côté 2,2 points de base (vers 4,992%).





