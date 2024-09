Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause au lendemain d'un net rebond information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en très légère hausse jeudi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après le spectaculaire rebond opéré la veille.



Quelques minutes avant le début des échanges, le contrat à terme sur le S&P 500 avance de 0,1%, tout comme celui sur le Nasdaq, ce qui signifie que l'indice à forte pondération technologique pourrait signer aujourd'hui une quatrième séance consécutive de progression.



Après s'être fait peur en début de journée, Wall Street avait finalement signé un impressionnant retournement à la hausse mercredi en seconde partie de séance, en dépit de chiffres de l'inflation un peu moins bons que prévu.



Au coup de cloche final, le Dow Jones s'arrogeait 0,3%, tandis que le Nasdaq bondissait de 2,2%, soutenu par l'envolée de Nvidia (+8,1%) qui a signé sa meilleure performance quotidienne depuis le mois de juillet.



Si les investisseurs privilégient désormais l'hypothèse d'une baisse de taux de seulement 25 points de la part de la Fed la semaine prochaine, ils considèrent aussi que la perspective d'une intervention plus limitée de la banque centrale s'explique par le fait que l'économie continue de bien se porter.



L'espoir de voir la Fed assouplir peu à peu sa stratégie a d'ailleurs été conforté ce matin par les chiffres des prix producteurs, qui confirment que l'inflation est désormais mieux maîtrisée dans le pays.



L'indice des prix à la production (PPI) s'est accru de 0,2% le mois dernier, après avoir être resté inchangé en juillet, un chiffre en ligne avec les prévisions des économistes.



Toujours côté macroéconomie, l'annonce d'une hausse des inscriptions au chômage, qui va dans le sens d'une intervention accrue de la Fed, a eu un effet favorable sur la tendance.



En Europe, les Bourses restent orientées à la hausse suite la décision de la Banque centrale européenne (BCE) d'accroître encore son soutien à l'économie.



La BCE a, comme prévu, abaissé ses taux directeurs d'un quart de point, un nouveau geste d'assouplissement de sa politique monétaire face à un contexte économique qui demeure morose.



Sur le marché des changes, le dollar évolue peu face à l'euro, qui se maintient autour de 1,1025 face au billet vert après les initiatives de la banque centrale.



Le rendement des Treasuries à 10 ans est lui aussi peu changé, un peu au-dessus de 3,65%, toujours solidement ancré en-dessous du seuil de 3,90% franchi il y a deux semaines, avant le week-end de 'Labor Day'.



Du côté du pétrole, les cours restent orientés à la hausse au lendemain des chiffres du gouvernement sur les stocks de pétrole américains et dans le sillage des mesures de la BCE, qui pourraient doper la demande en Europe.



Le baril de brut léger américain (WTI) gagne actuellement 1,1% à 68,1 dollars.





