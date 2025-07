Wall Street: une ouverture prudente en perspective information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait entamer la séance sur une note prudente, au vu des futures sur le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 (-0,4%), alors que les investisseurs s'interrogent sur un contexte mitigé après la parution d'un piètre rapport ADP sur l'emploi privé.



'À l'approche de l'été, les marchés se trouvent confrontés à un mélange de nuages et d'éclaircies', constate ce mercredi Indosuez Wealth Management, dans un point sur les perspectives macroéconomiques et de marché.



Il note cependant que 'le fort rebond qui a suivi le 'Liberation Day' a démontré la résilience des bourses, avec en tête le S&P 500, et ce malgré la persistance des incertitudes politiques et des risques géopolitiques'.



'Avec le ralentissement de l'inflation aux États-Unis, le ton plus conciliant de la Réserve fédérale (Fed) et l'atténuation des tensions commerciales, des opportunités apparaissent sur fond de volatilité', juge Indosuez WM.



'Dans l'immédiat, il y a plus de raisons d'être optimiste que pessimiste en bourse', estimait la veille Christopher Dembik, chez Pictet AM, pointant ainsi une liquidité abondante grâce aux baisses de taux des banques centrales.



'Même si tout le monde est prudent quant à l'impact de la guerre commerciale sur les prochains résultats trimestriels, il faut reconnaître que les entreprises ont jusqu'à présent fait preuve d'une grande résilience', soulignait-il par ailleurs.



Toutefois, en cette veille de parution du rapport officiel sur l'emploi américain, les opérateurs viennent de prendre connaissance de chiffres de mauvais augure dans l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis.



Semblant illustrer un ralentissement de la conjoncture économique, ce rapport révèle que le secteur privé américain a détruit 33.000 emplois au mois de juin, avec des pertes notamment dans les services professionnels et aux entreprises.



'Si les licenciements restent rares, l'hésitation à embaucher et la réticence à remplacer les partants ont entraîné des pertes d'emplois', explique Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, notant que ceci n'a pas encore perturbé la croissance des salaires.



Du côté des valeurs, Apple fait l'objet d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours rehaussé de 170,62 à 188,32 dollars, attendant une bonne publication pour son troisième trimestre.



Constellation Brands a publié mardi soir un BPA en repli de 10% à 3,22 dollars au titre de son premier trimestre 2025-26, niveau inférieur au consensus, mais a confirmé sa fourchette-cible annuelle qui va de 12,60 à 12,90 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.