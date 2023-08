Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une note indécise à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise mercredi, dans un marché qui se montre prudent à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones avance encore de 0,1% à 35.330,3 points, mais le Nasdaq Composite fléchit de 0,6% à 13.795,9 points.



La séance avait débuté dans le vert, avant que les deux indices effacent leurs gains en raison de l'attentisme des investisseurs avant la parution, demain, des chiffres de l'inflation.



Ces statistiques mensuelles des prix à la consommation seront d'autant plus suivies que celles du mois de juin, très inférieures aux attentes, avaient éloigné la perspective de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale.



Un nouveau ralentissement des prix pourrait compliquer la tâche de la Fed, qui a récemment manifesté son intention de continuer à relever ses taux d'intérêt.



Reflet de l'indécision du marché, sept des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le vert.



Celui de l'énergie gagne 1,7% dans le sillage de la poursuite de la remontée des cours du pétrole suite aux statistiques sur les stocks pétroliers américains.



La technologie (-1,3%) et les télécoms (-0,9%), qui affichent les meilleures performances sectorielles depuis le début de l'année, continuent de subir des prises de bénéfices.



Apple (-1,1%) poursuit son mouvement de repli qui l'a désormais conduit à abandonner plus de 10% depuis le début du mois d'août, notamment du fait de résultats trimestriels en demi-teinte.



Disney prend lui aussi le chemin de la baisse (-0,3%) avant la présentation, dans la soirée, de ses comptes trimestriels.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des emprunts poursuivent leur détente, le 10 ans s'approchant désormais du seuil des 4%, à 4,01%.





