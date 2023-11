Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une note de prudence en attendant les 'minutes' information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 17:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur une note de prudence mardi et le début de séance s'annonce calme en attendant le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 35.091,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,8% à 14.170,4 points.



La Fed publiera à 14h00 (heure de New York) les 'minutes' de son Federal Open Market Committee (FOMC) des 31 octobre et 1er novembre, à l'issue de laquelle la banque centrale avait laissé sa politique monétaire inchangée.



Mais les investisseurs savent que ce document pourrait leur fournir de précieuses indications concernant l'évolution des débats au sein de la Fed et sur l'orientation que prendra sa politique dans les mois à venir.



Les anticipations de relèvement des taux ont fortement diminué ces dernières semaines après une série d'indicateurs montrant une décélération continue de l'inflation.



Elles sont désormais tellement faibles que les contrats à terme sur les fonds fédéraux intègrent désormais une probabilité nulle d'un relèvement de taux au cours des mois qui viennent.



Les investisseurs surveilleront aussi d'éventuelles mentions d'une possibilité de voir la banque centrale commencer à réduire le loyer de l'argent l'an prochain, même si cette perspective paraît encore très hypothétique.



Au chapitre économique, les reventes de logements ont reculé plus que prévu en octobre (-4,1%), montrent des chiffres publiés dans la matinée par la National Association of Realtors (NAR).



La journée sera aussi marquée, ce soir après la clôture, par les résultats très attendus de Nvidia, un fabricant de puces dont les processeurs sont très utilisés dans les applications liées à l'intelligence artificielle.



Les performances du groupe californien, qui a déjà pris près de 245% en Bourse depuis le début de l'année et a battu hier de nouveaux plus hauts historiques, seront très surveillées afin de déterminer si sa valorisation boursière actuelle des grandes valeurs technologiques est justifiée.



Le titre se replie de 1,3% en attendant.



Toujours du côté des valeurs, l'enseigne d'électronique grand public Best Buy perd 2,5% après avoir revu à la baisse ses objectifs pour l'exercice 2023/2024.



Abercrombie & Fitch, un autre distributeur, chute lui de 5%, victime de prises de profits suite à la publication de ses résultats trimestriels, après avoir vu son cours presque quadrupler cette année.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.