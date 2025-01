Wall Street: une hausse modérée pour le retour de Trump information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert mardi matin, mais ses gains restent modérés alors que le premier discours prononcé par Donald Trump après son serment en tant que nouveau président américain est venu confirmer les craintes d'une politique économique protectionniste.



En fin de matinée, le Dow Jones s'octroie une progression de près de 0,9% à 43.864,5 points, tandis que le Nasdaq Composite affiche une hausse plus limitée de 0,2% à 19.667,6 points.



Dans son discours prononcé hier à l'issue de sa cérémonie d'investiture à Washington, Donald Trump a promis d'accorder la priorité à l'Amérique, annonçant le début d'un 'âge d'or' pour le pays.



Les marchés ont d'abord salué l'absence de mise en oeuvre de nouveaux tarifs douaniers avec effet immédiat, mais l'homme d'affaires s'est rapidement ravisé en promettant d'imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique à compter du 1er février.



Les promesses de baisses d'impôts et de dérégulation avaient permis à Wall Street de progresser depuis l'élection du 5 novembre au point d'atteindre de nouveaux plus hauts historiques, avant que cet effet ne finisse par s'estomper en fin d'année dernière.



Les investisseurs redoutent l'impact inflationniste de la politique économique agressive de la nouvelle administration, qui pourrait pousser la Fed à lever le pied dans son programme d'assouplissement monétaire.



Les intervenants craignent par ailleurs un regain de volatilité sur les marchés, au gré des déclarations tonitruantes et parfois contradictoires auxquelles est habitué le nouveau président.



Côté valeurs, 3M grimpe de presque 5% après avoir dévoilé dans la matinée un bénéfice de 4ème trimestre supérieur aux prévisions et fait part de perspectives positives pour 2025.



Netflix prend autour de 8,8% à quelques heures de la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture.



Sur le marché des changes, le dollar pâtit de l'absence d'annonces concrètes dans le discours de Donald Trump, ce qui profite à l'euro qui remonte tout près de 1,0415 dollar.



Les rendements des emprunts d'Etat américains refluent après les plus hauts d'un an et demi inscrit la semaine dernière. Le rendement à 10 ans revient à 4,57%, loin des 4,80% franchis il y a huit jours.



Du côté du pétrole, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) subit de nettes prises de bénéfice après son récent pic à plus de 80 dollars pour céder actuellement 1,6% à 76,6 dollars.





