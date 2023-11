Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une flambée des taux casse le rallye haussier information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - Pas de 10ème séance de hausse du Nasdaq: la vapeur s'est inversée vers 19h00 (c'est-à-dire à la mi-séance) et l'indice s'est franchement enfoncé dans le rouge pour finir au plus bas du jour, en repli de -0,94%, le S&P500 lâchant pour sa part -0,81% et le Dow Jones, -0,65%.



Les cours ont commencé à décrocher lorsque Jerome Powell a pris la parole et s'est interrogé sur l'efficacité à moyen terme des mesures prises contre l'inflation pour la ramener à l'objectif des 2%... et il 'n'est pas sûr que ce soit le cas, si jamais l'inflation ne ralentissait pas et si le marché du travail ne se détendait pas'.



De son côté, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a déclaré que 'la décrue de l'inflation emprunte un 'chemin bosselé' et que trop se focaliser sur l'évolution des taux longs n'est pas une stratégie pertinente pour piloter la politique monétaire'.



Cela sous-entend que la Réserve fédérale va vraiment prendre son temps avant d'envisager de 'pivoter' et n'écarte pas la possibilité d'un nouvel épisode de hausse des taux.



Mais le sort de la séance a également basculé pour une raison plus 'technique' : une émission de bons du Trésor à 30 ans (24 milliards de dollars) s'est mal passée, avec une demande faible que les 'SVT' ont été obligés de compenser en ramassant le 'papier' délaissé par les étrangers (principalement). Les 'SVT' ont été contraints d'acheter l'équivalent de deux fois leur quota habituel.



Les taux se sont fortement tendus : le '10 ans' a vu son rendement bondir de +15 points de base à 4,64% contre 4,49% la veille, le '2 ans' est passé de 4,93% à 5,035% en quelques minutes... et le '30 ans', parti de 4,65%, a refranchi les 4,80%.



La hausse des taux pénalise traditionnellement le Nasdaq : cela s'est encore vérifié avec le net repli de Tesla -5,5,%, Lucid -4,9%, First Solar -3,8%, On-Semiconductors -2,9%, Illumina -3,4%, Comcast -1,5%, Alphabet -1,2%, Amazon -1%.



Le secteur qui finit lanterne rouge est toutefois celui des croisiéristes, l'avant dernier étant celui de la santé avec Eli Lilly -4,5%, Gilead -3,8%, Amgen -3,4%, Regeneron -2,8%, Moderna -2,6%, Pfizer -2,4%.



Peu de chiffres 'macro' ce jeudi : les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ressortent à 217.000, soit un recul de 3.000 par rapport à la semaine précédente, une décrue modeste alors que la distribution est en plein recrutement pré-Thanksgiving.





