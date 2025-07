Wall Street: une consolidation s'amorce après les récents records information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 17:21









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York évolue sans véritable tendance mardi après ses nouveaux records de la veille, les investisseurs reprenant leur souffle à la veille du démarrage très attendu de la saison des résultats des grands groupes technologiques américains.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote encore 0,1% à 44.346,4 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 20.884,5 points.



Les indices boursiers américains avaient touché hier de nouveaux sommets sur fond de 'rally' des grandes valeurs technologiques, Alphabet en tête, à la veille de la publication cruciale de ses résultats de deuxième trimestre.



Le récent rebond des marchés déclenche un mouvement de consolidation ce mardi, les investisseurs optant pour des prises de bénéfices sur le compartiment des nouvelles technologies qui essuie, avec un repli de 0,9%, la plus forte baisse sectorielle du jour.



Ce moindre appétit pour le risque se traduit par une légère remontée de l'indice CBOE de la volatilité, le VIX, qui se tend de 1,4% à près de 16,9.



L'attentisme domine également faute d'indicateur économique majeur et dans le sillage de résultats d'entreprise mitigés.



Sur le Dow, Coca-Cola perd 0,6% après avoir fait état de performances trimestrielles contrastées, avec un bénéfice ressorti meilleur que prévu via notamment la bonne gestion de ses coûts, mais un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.



GM décroche pour sa part de plus de 7% après avoir dévoilé des chiffres de deuxième trimestre supérieurs aux attentes mais aussi prévenu que les surtaxes douanières affecteraient ses résultats sur le second semestre de l'année.



Un véritable test interviendra par ailleurs dès demain soir avec les comptes trimestriels décisifs d'Alphabet et de Tesla dans le secteur des hautes technologies, qui devraient donner aux investisseurs des indices sur les chances de voir se prolonger la trajectoire haussière.



Ceux d'IBM et Intel seront également surveillés de près jeudi.



Sans surprise, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'est abstenu ce matin de toute annonce tonitruante à l'occasion d'un discours prononcé lors d'une conférence bancaire organisée à Washington alors que la Fed est désormais entrée dans sa période de 'blackout', durant laquelle ses responsables ont interdiction de s'exprimer sur les questions monétaires.



Le patron de la Fed s'est borné à mettre en évidence l'importance d'un cadre réglementaire cohérent pour les grandes banques, afin d'assurer la stabilité du système bancaire, et à appeler à une révision des exigences en matière de capital.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de plus de trois points de base, vers 4,33%, sachant que la faiblesse du dollar, qui permet à l'euro de revenir à des sommets de presque quatre ans à 1,1730, donne à penser que les investisseurs recommencent à tabler sur une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis.



Selon le baromètre FedWatch, l'hypothèse d'un assouplissement monétaire de 25 points de base en septembre est désormais estimée à plus de 60%.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.