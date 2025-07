Wall Street: une attitude sereine après une semaine de records information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 15:19









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait clôturer vendredi dans un calme relatif une semaine qui l'aura vu voler de records en records, portée par l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Japon et par une série de résultats d'entreprises considérés comme plutôt rassurants.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices oscillent tous autour de l'équilibre, laissant entrevoir une ouverture autour de l'équilibre.



Les marchés d'actions américains ont enchaîné les plus hauts historiques au cours des dernières séances, en dépit du contexte géopolitique incertain et des menaces qui pèsent toujours sur le commerce mondial.



La signature, en début de semaine, d'un compromis sur les droits de douane avec Tokyo a toutefois conduit les investisseurs à espérer que des arrangements du même type avec d'autres partenaires des Etats-Unis pourraient être prochainement bouclés, Union européenne en tête.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant une progression hebdomadaire de 0,8%, le S&P 500 s'adjuge plus de 1% et le Nasdaq prend pas loin de 0,8%.



Le Nasdaq affiche désormais un gain de 38% depuis son point bas du 8 avril dernier, une progression due au retour en grâce des grandes valeurs technologiques américaines, illustré cette semaine par les solides résultats trimestriels d'Alphabet, la maison-mère de Google.



Les investisseurs semblent également rassurés par l'apaisement des relations entre Donald Trump et Jerome Powell, qui semble renforcer les arguments en faveur de l'indépendance de la Fed.



A l'occasion d'une visite sur le site de la Réserve fédérale, en travaux de rénovation et d'extension, le président américain en a profité pour enterrer la hache de guerre avec le banquier central lors d'une allocution improvisée avec les journalistes, estimant que son éventuel limogeage constituerait 'une grosse affaire' qui ne serait pas forcément 'nécessaire'.



Cette journée est plutôt maigre en résultats d'entreprise, mais les investisseurs ne manqueront pas de réagir aux annonces d'Intel, qui a fait part hier soir de prévisions décevantes et annoncé son intention de supprimer quelque 15% de ses effectifs.



Le titre décrochait de plus de 8% en cotations avant-Bourse.



Une certaine prudence pourrait également animer les échanges, sachant que la semaine à venir s'annonce encore plus chargée que celle qui s'achève, entre la réunion de la Fed, les résultats d'Apple, Amazon, Meta et Microsoft, le rapport sur l'emploi pour le mois de juillet et l'arrivée de la date-butoir du 1er août prévoyant l'entrée en vigueur des surtaxes douanières du 'Liberation Day'.



En attendant, les volumes pourraient demeurer peu nourris et les marchés ont réagi modérément à l'annonce, peu avant l'ouverture, d'une rechute de 9,3% des commandes de biens durables en juin par rapport au mois précédent, après une envolée de 16,5% en mai.







