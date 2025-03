Wall Street: un tassement des gains de la veille en vue information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait entamer la séance en repli, à en croire les futures sur le S&P500 (-0,5%) et le Nasdaq-100 (-0,6%), les indices actions pouvant ainsi rétrocéder une partie de leurs gains de la veille consécutifs aux annonces de la Réserve fédérale.



'On pourrait résumer la réunion du FOMC d'hier en un mot : incertitude. Ce terme a été omniprésent aussi bien dans le communiqué du FOMC que lors de la conférence de presse de Powell', met en avant Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine.



'La Fed exprime également une plus grande inquiétude quant au ralentissement de la croissance économique et à la hausse de l'inflation résultant de l'incertitude liée aux politiques gouvernementales', rappelle le professionnel des marchés.



'Bien que ses projections actualisées indiquent toujours deux baisses de taux au cours de l'année, les responsables de la politique monétaire sont plus nombreux qu'auparavant à imaginer ne pas les baisser du tout ou une seule fois', souligne-t-on chez Commerzbank.



Par ailleurs, les données de la matinée illustrent un ralentissement de l'économie américaine : publié il y a une demi-heure, l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie est passé de 18,1 en février à 12,5 en mars, soit sa deuxième baisse consécutive.



Au même moment, le Département du Travail a annoncé avoir enregistré 223.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en légère augmentation de 2.000 par rapport à la précédente.



Une demi-heure après la cloche, les opérateurs devront encore prendre connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que des ventes de logements anciens aux Etats-Unis pour le mois dernier.



Dans l'actualité des valeurs, Accenture a resserré à la hausse sa fourchette-cible de BPA annuel, à entre 12,55 et 12,79 dollars, à l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre comptable, d'où ressort un BPA en augmentation de 7% à 2,82 dollars.



Toujours au chapitre des publications, doivent paraitre après la clôture de Wall Street, les trimestriels du géant des équipements sportifs Nike, ainsi que du fabricant de semi-conducteurs Micron Technology et du groupe de logistique FedEx.





