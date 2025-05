Wall Street: un souffle d'optimisme porte la tendance information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le vert jeudi dans un contexte d'optimisme lié à la solidité des derniers résultats trimestriels de Nvidia et à une décision de justice favorable portant sur la question des droits de douane.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 1,3%, laissant entrevoir un début de séance favorable.



Sans surprise, Nvidia a une nouvelle fois surpassé les attentes du marché hier soir en faisant état de résultats trimestriels particulièrement robustes après la clôture des marchés américains.



Le géant des semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires de 44 milliards de dollars, dépassant le consensus d'environ 800 millions de dollars, et a également battu les estimations sur le bénéfice net.



La croissance de son chiffre d'affaires s'est ainsi établie à 69% sur un an, tirée par la performance exceptionnelle de la division de centres de données, au coeur de la stratégie d'intelligence artificielle de l'entreprise.



Cette activité a progressé à elle seule de 73% par rapport à l'année précédente, mettant en lumière la demande toujours soutenue pour ses processeurs dédiés à l'IA.



Certes, le groupe a regretté le frein que constitue l'embargo exigé par l'administration Trump sur les exportations de puces vers la Chine, mais ces éléments étaient largement anticipés par les marchés.



'Imaginez-vous à la barre d'un navire ultramoderne, fonçant droit vers une tempête déchaînée. Les vagues s'élèvent comme des montagnes, le vent hurle sans relâche. Et pourtant, non seulement votre vaisseau tient bon... mais il accélère, fendant les flots avec une audace inouïe', commente Jacob Falkencrone, analyste chez Saxo.



'C'est exactement ce qu'a accompli Nvidia avec ses derniers résultats trimestriels. En pleine tourmente géopolitique - avec des tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine et des restrictions à l'exportation - le géant technologique n'a pas seulement résisté: il a pris de la vitesse, laissant ses concurrents loin derrière', poursuit-il.



Dans les transactions électroniques d'avant-Bourse, le titre Nvidia grimpait d'ailleurs de plus de 4% jeudi matin.



Les intervenants accueillent par ailleurs avec soulagement la décision de la justice fédérale américaine de suspendre les droits de douane mis en place par Donald Trump lors de son 'Jour de la Libération'.



Le Tribunal du commerce international, basé à New York, a en effet estimé hier soir que l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, invoqué par le président américain, ne lui permettait pas d'imposer de telles sanctions.



Si la Maison Blanche a rapidement interjeté appel, ce qui laisse penser que le différend pourrait se prolonger, les marchés ont accueilli la décision comme un répit temporaire dans l'épisode de la guerre commerciale.



Certains professionnels se montrent néanmoins sceptiques quant à la pérennité de la décision rendue par la Cour américaine du commerce international.



'D'abord, cette décision pourrait être portée devant la Cour suprême des Etats-Unis, où elle risque fort d'être annulée au nom de la théorie de l'exécutif unitaire en droit constitutionnel', prévient Joachim Klement, stratège chez Panmure Liberum.



'L'administration Trump pourrait en outre recourir à la Section 301 du Trade Act de 1974 pour réimposer les mêmes droits de douane, exactement comme l'avait fait l'administration Biden avant elle', ajoute-t-il.



Côté macroéconomie, les marchés ont peu réagi, ce matin, à l'annonce d'une révision à la hausse des chiffres du PIB américain au titre du premier trimestre.



Le produit intérieur brut s'est contracté de 0,2% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, selon une seconde estimation du Département du Commerce qui avait annoncé un tassement de 0,3% en toute première lecture il y a un mois.



Le Département du Travail a annoncé de son côté avoir enregistré 240.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 19 mai, soit une hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente, une statistique qui n'a pas créé beaucoup plus de remous en préouverture.





